Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch số 2084 về tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng trong lĩnh vực du lịch năm 2026, tập trung vào nội dung nâng cao kỹ năng số nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngành trong tình hình mới, khi du lịch hiện đại chuyển dịch mạnh mẽ lên môi trường mạng.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm góp phần giảm nghèo thông tin, trang bị cho các học viên kiến thức, kỹ năng và vận dụng vào thực tế tại địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của khách du lịch, góp phần xây dựng thương hiệu ngành du lịch tỉnh Điện Biên.

Ngành du lịch tỉnh Điện Biên đang tích cực chuyển đổi số để phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, ngay trong tháng 6/2026, lớp tập huấn về công tác truyền thông và chuyển đổi số dự kiến diễn ra tại phường Điện Biên Phủ. Đối tượng tham gia rất đa dạng, từ cán bộ quản lý, nhân viên các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn đến đại diện các hợp tác xã du lịch cộng đồng và các hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ. Việc mở rộng đối tượng đào tạo cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng một hệ sinh thái du lịch số đồng bộ, mỗi người dân làm du lịch đều có thể trở thành một "đại sứ" quảng bá hiệu quả trên không gian mạng.

Điểm mới đáng chú ý trong nội dung tập huấn là sự chú trọng vào các kỹ năng thực tế, bắt nhịp với xu hướng công nghệ mới nhất như kỹ năng quay và dựng video ngắn, xây dựng những câu chuyện điểm đến có khả năng lan tỏa cao trên các nền tảng như TikTok, Facebook và YouTube.

Đặc biệt, chương trình đào tạo còn đưa vào nội dung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo nội dung và quảng bá hình ảnh. Việc sử dụng AI và các nền tảng trực tuyến sẽ giúp người làm du lịch Điện Biên tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa chi phí nhưng vẫn tạo ra được những sản phẩm truyền thông hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn kỹ năng nhận diện và xử lý khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội - yếu tố sống còn trong việc bảo vệ và phát triển thương hiệu du lịch trong thời đại số.

Bên cạnh lớp chuyên đề riêng, nội dung chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng số tiếp tục được lồng ghép chặt chẽ vào các lớp tập huấn nghiệp vụ khác như lớp tập huấn về quy trình, kỹ năng trong hoạt động du lịch cộng đồng (5 ngày trong tháng 7) và lớp tập huấn nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch ẩm thực (2 ngày trong tháng 8).

Tại các bản văn hóa du lịch tiêu biểu như bản Nà Sự (Mường Chà), bản A Pa Chải (Sín Thầu) hay bản Che Căn (Mường Phăng), người dân sẽ được cầm tay chỉ việc để tự xây dựng kênh truyền thông, chụp ảnh và quay video quảng bá bằng chính chiếc điện thoại thông minh của mình. Mục tiêu cốt lõi là hình thành nên những nhóm sáng tạo nội dung số ngay tại bản làng, giúp lan tỏa những nét đẹp về văn hóa, lịch sử và phong tục tập quán của các dân tộc Điện Biên đến với du khách trong và ngoài nước.

Tương tự, các đầu bếp và cơ sở kinh doanh ẩm thực cũng sẽ được đào tạo kỹ năng quảng bá, giới thiệu món ăn trên mạng xã hội để tăng cường lượt tiếp cận và thu hút thực khách.

Các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng số là đòn bẩy quan trọng để du lịch Điện Biên thích ứng với tình hình mới, khẳng định vững chắc thương hiệu trên bản đồ du lịch Việt Nam.