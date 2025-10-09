Cuối năm 2024, Công an TP.Hà Nội đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có quy mô cực lớn, do Phó Đức Nam (tức Mr.Pips, 30 tuổi, trú TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu. Tổng tài sản thu giữ có giá trị lên tới 5.200 tỷ đồng. Trong số đó, dàn siêu xe và xe sang trị giá trên 150 tỷ của người này khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.

Dàn siêu xe, xe sang của Phó Đức Nam bị thu giữ cuối năm 2024 (Ảnh: Thông tin chính phủ).

Mới đây, Công an TP.Hà Nội tiếp tục phát hiện Nam còn sở hữu nhiều xe sang, xe siêu sang khác tại Campuchia và Dubai, với tổng giá trị ước tính lên đến 1,2 triệu USD (tương đương 31,6 tỷ đồng).

Ảnh: FBNV

Đắt tiền nhất là hai chiếc Rolls-Royce tại Dubai, có giá khoảng 700.000 USD (khoảng 18,5 tỷ đồng), nhưng chưa rõ là mẫu xe nào. Dựa trên hình ảnh và video “ông trùm lừa đảo” từng đăng tải trên mạng xã hội, nhiều khả năng hai chiếc xe tại Dubai là cặp đôi Rolls-Royce Ghost phiên bản Black Badge, có giá dao động từ 300.000-350.000 USD mỗi chiếc.

Tại Việt Nam, mẫu xe này có giá đắt hơn rất nhiều. Đại lý phân phối chính hãng từng công bố giá khởi điểm của chiếc Ghost Black Badge Series I từ 33,7 tỷ đồng (chưa gồm các tùy chọn mua thêm). Giá lăn bánh của xe ước tính trên 40 tỷ đồng. Hiện tại, đã có 2 chiếc về tay đại gia Việt.

Chiếc Lexus LX 600 (bên phải) mà Phó Đức Nam khoe trên MXH (Ảnh: FBNV).

Hai chiếc Lexus khác tại Campuchia đắt tiền không kém, lên tới 400.000 USD (tương đương 10,5 tỷ đồng) và đều chưa rõ “model” nào. Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, Mr.Pips từng chia sẻ thông tin mua chiếc Lexus LX 570 (khoảng 150.000 USD) và LX 600 (khoảng 250.000 USD).

Cả hai mẫu xe này Phó Đức Nam đều chưa sở hữu tại Việt Nam. So với Campuchia, giá bán Lexus LX 570 cao hơn khi dao động từ 4-7 tỷ đồng tùy đời xe. Tương tự, mẫu Lexus LX 600 cũng có giá lăn bánh từ 9,6-10,8 tỷ đồng.

Chiếc Land Rover Defender giống chiếc Defender tại Campuchia của ông trùm đường dây lừa đảo.

Cuối cùng là chiếc Land Rover Defender phiên bản 110. Đây cũng là mẫu xe mà Mr.Pips chưa sở hữu ở Việt Nam hay Dubai. Mức giá của xe tại thị trường Campuchia khoảng 100.000 USD (tương đương 2,6 tỷ đồng), rẻ hơn một nửa so với mẫu Defender 110 bản 2.0 ở nước ta (giá lăn bánh 5 tỷ đồng) và thấp hơn rất nhiều so với bản 110 3.0 X (giá lăn bánh 8 tỷ đồng).

Gần 1 năm kể từ khi Phó Đức Nam bị bắt giữ và 31 chiếc siêu xe, xe sang bị thu giữ, đến nay vụ án vẫn chưa đi đến hồi kết. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, 31 chiếc xe trị giá hơn 150 tỷ đồng đang nằm dầm mưa dãi nắng tại một bãi chứa xe vi phạm ở phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm cũ, TP.Hà Nội).

