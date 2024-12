Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội) vừa phối hợp với Công an Hà Nội và các đơn vị liên quan phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có quy mô cực lớn, do Phó Đức Nam (tức Mr.Pips, 30 tuổi, trú TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu. Tổng tài sản thu giữ có giá trị lên tới 5.200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số tài sản bị thu giữ có tới 31 siêu xe và 7 mô-tô đắt tiền, với tổng giá trị ước tính trên 150 tỷ đồng. Dưới đây là danh sách những mẫu xe hàng hiếm, đắt tiền bị thu giữ trong đường dây lừa đảo của bị can Phó Đức Nam và đồng phạm.

1 Lamborghini Urus

Chiếc Lamborghini Urus này có giá không dưới 20 tỷ đồng, mang biển số Hà Nội và nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện diễu hành, quảng bá hình ảnh cho Mr.Pips cùng các đồng phạm. Đây là chiếc Urus duy nhất tại Việt Nam có ngoại thất sơn màu vàng đồng, khác với màu vàng tươi vốn được ưa chuộng trên dòng siêu SUV này.

2. Nissan GT-R Nismo

Bị can Phó Đức Nam được cho là khá chịu chi với thú chơi xe, khi mạnh tay bỏ ra gần 20 tỷ để đặt mua chiếc Nissan GT-R Nismo độc nhất Việt Nam. Dù mang biển số ngoại giao nhưng hiện tại, chiếc xe thể thao này vẫn có giá hơn 17 tỷ đồng trên thị trường xe cũ. Đặc biệt, xe còn thuộc phiên bản giới hạn Special Edition.

3. Mercedes-AMG A45 S

Do đại lý chính hãng chưa phân phối dòng xe này, Mr.Pips cũng mạnh tay chi khoảng 4 tỷ để sở hữu chiếc Mercedes-AMG A45 S đầu tiên ở nước ta. Chiếc xe này trang bị động cơ I4 dung tích 2.0L mạnh nhất thế giới, với công suất lên tới 421 mã lực và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây.

4. Ferrari Roma

Là chiếc Ferrari Roma đầu tiên về Việt Nam và mang biển số Vũng Tàu, Mr.Pips phải chi hơn 22 tỷ đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh cho chiếc siêu xe này. Xe có nhiều trang bị đắt tiền như bộ mâm 5 chấu có ốp logo bằng sợi carbon, ngoại thất màu xanh dương, hệ thống ống xả thể thao,…

5. Cặp đôi Jaguar F-Type 2021

Tính đến nay, đây vẫn là hai chiếc Jaguar F-Type 2021 hàng hiếm tại Việt Nam. Mỗi chiếc có giá lăn bánh hơn 8 tỷ đồng và nhập khẩu thông qua đơn vị phân phối chính hãng. Một chiếc màu đỏ thuộc bản mui trần (Convertible) và chiếc còn lại màu vàng thuộc bản mui cứng.

6. Rolls-Royce Cullinan

Dù ít xuất hiện cùng Mr.Pips trên mạng xã hội nhưng chiếc Rolls-Royce Cullinan này lại là chiếc xe có giá đắt nhất trong dàn xe. Ước tính, “siêu lừa” phải bỏ ra trên 40 tỷ đồng để chiếc xe này mang biển số TP.HCM.

7. Mercedes-AMG G 63

Chiếc SUV thể thao với giá trị hơn 13 tỷ đồng của tên trùm đường dây lừa đảo mang biển số Hà Nội. Xe có ngoại thất sơn màu xanh dương, riêng màu sơn này có giá hơn 40 triệu đồng tại thị trường châu Âu.

8. Porsche 911 Turbo S

Sau Ferrari Roma và Mercedes-AMG A45 S, đây là chiếc xe thứ ba mang biển số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Phó Đức Nam. Xe nhập khẩu thông qua đại lý chính hãng, với giá lăn bánh lên tới 17 tỷ đồng và chưa gồm các tùy chọn mua thêm. Tính đến nay, đây cũng là chiếc 911 Turbo S 992 duy nhất nước ta có ngoại thất màu đỏ.

9. Mercedes-AMG GT R

Do đặt mua chính hãng phải chờ lâu, Mr.Pips đã nhanh tay mua lại chiếc Mercedes-AMG GT R từ một đơn vị nhập khẩu tư nhân, ngay sau khi chính sách nhập khẩu xe tư nhân bị siết chặt vào năm 2022. Chiếc xe này có giá trên 16 tỷ đồng ở thời điểm mua mới, với nhiều trang bị hơn xe chính hãng.

