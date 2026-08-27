Bà Nguyễn Thị Thu Hà bị đưa ra xét xử về tội Lừa dối khách hàng. Trước đó, ngày 11/8 phiên tòa xét xử vụ án đã phải tạm hoãn do nhiều người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Theo HĐXX, việc hoãn phiên tòa nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Phiên tòa lần này, có thêm người đến xuất trình giấy tờ và nhận mình là bị hại. Tuy nhiên, đại diện VKS và luật sư đề nghị phiên tòa tiếp tục và HĐXX chấp nhận.

Theo cáo buộc, tháng 10/2024, bà Hà thành lập Công ty TNHH Ngọc Việt Education (gọi tắt là Công ty Ngọc Việt), giữ chức Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực sáng tác nghệ thuật, tổ chức sự kiện, giáo dục và giải trí.

Khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt triển khai các bước tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, mở bán vé từ ngày 11/10/2025. Thời điểm đó, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam yêu cầu Công ty Ngọc Việt thực hiện các thủ tục liên quan.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: XA

Tuy nhiên, Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education đã không ký hợp đồng và chưa thanh toán tiền sử dụng quyền tác giả đối với các tác phẩm âm nhạc dự kiến biểu diễn. Vì chưa được cấp quyền tổ chức biểu diễn, Công ty Ngọc Việt không được phép sử dụng 24/31 tác phẩm của 3 nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn và Phạm Duy trong chương trình.

Dù vậy, bà Hà vẫn chỉ đạo chuẩn bị cho chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”.

Theo cáo buộc, Công ty Ngọc Việt không có khả năng tài chính để thanh toán đủ 80% giá trị hợp đồng cho ông Vũ Quang Trung (Giám đốc âm nhạc cho toàn bộ chương trình) và dàn nhạc trước khi chương trình diễn ra. Bà Hà biết rõ nếu ông Trung và dàn nhạc không tham gia, chương trình không thể tổ chức.

Khoảng 11h ngày 28/12/2025, bà Hà và ông Trung thống nhất không thể tổ chức chương trình. Sau đó, thông tin hủy chương trình được thông báo trên các nhóm Zalo nội bộ, gồm nhóm bán vé và nhóm ekip tổ chức, đồng thời yêu cầu dừng bán vé.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, dù biết chương trình không đủ điều kiện tổ chức, bà Hà vẫn không thông báo cho những người đã mua vé mà chỉ đạo nhân viên tiếp tục bán vé. Trước giờ biểu diễn, bị cáo còn chỉ đạo nhân viên mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh.

Đến 20h30, khi toàn bộ khán giả đã có mặt chờ chương trình, bà Hà mới đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo hủy show với lý do bất khả kháng. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc, phẫn nộ.

Cáo buộc cho rằng, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà đã gây thiệt hại cho 704 khán giả mua vé, với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng; đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của một số đơn vị đối tác và gây tổn hại tinh thần đối với những khán giả yêu mến các tác giả, tác phẩm, ca sĩ trong chương trình.

Trình bày của các ca sĩ

Tại Cơ quan điều tra, các ca sĩ Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Huỳnh Tấn Minh, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thụy, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và đại diện của các ca sĩ Hồng Nhung, Lâm Bảo Ngọc và Lê Hiếu đều khẳng định, khi ký hợp đồng thì đơn vị tổ chức là Công ty Ngọc Việt phải chịu trách nhiệm xin phép và thanh toán tiền bản quyền tác giả đối với các tác phẩm biểu diễn tại chương trình.

Sau khi ký hợp đồng, các ca sĩ, nghệ sĩ đều tham gia tập luyện đầy đủ theo hợp đồng đã ký. Sau đó, do Công ty Ngọc Việt không đủ khả năng tài chính để thanh toán cho ông Vũ Quang Trung nên chương trình mới bị huỷ.

Các cá nhân trên đều khẳng định, nếu biết Công ty Ngọc Việt không thanh toán tiền bản quyền tác giả thì sẽ không đồng ý tham gia chương trình.