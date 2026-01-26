Tập đoàn Hanjin, công ty mẹ của Korean Air, vừa thông báo một quyết định quan trọng liên quan đến an toàn bay: bắt đầu từ tuần tới, Korean Air cùng bốn hãng hàng không liên kết sẽ chính thức cấm hành khách sử dụng pin sạc dự phòng (power bank) trong suốt chuyến bay.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại về nguy cơ cháy nổ do pin lithium-ion ngày càng gia tăng, đặc biệt sau một số sự cố nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây.

Hình ảnh chiếc máy bay chở khách của hãng Air Busan bị cháy rụi tại sân bay quốc tế Gimhae ở Busan, ngày 28/1/2025. Ảnh: Korea Times

Theo thông cáo phát đi vào thứ Sáu (23/1), quy định mới sẽ có hiệu lực từ thứ Hai (26/1), áp dụng cho toàn bộ các chuyến bay do Korean Air, Asiana Airlines, Jin Air, Air Busan và Air Seoul khai thác.

Hành khách sẽ không được phép dùng pin sạc dự phòng để sạc điện thoại thông minh hay bất kỳ thiết bị điện tử cá nhân nào trong suốt thời gian trên máy bay.

Vẫn được mang pin sạc, nhưng phải tuân thủ chặt chẽ

Dù cấm sử dụng, các hãng hàng không vẫn cho phép hành khách mang pin sạc dự phòng lên khoang hành khách, thay vì ký gửi. Tuy nhiên, việc mang theo này đi kèm với hàng loạt yêu cầu nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu nguy cơ chập cháy.

Theo quy định mới, pin sạc dự phòng phải được đựng riêng trong túi hoặc bao bảo vệ, đặt ở vị trí trong tầm với của hành khách, chẳng hạn như túi ghế phía trước hoặc dưới ghế ngồi.

Tuyệt đối không được để pin sạc trong khoang hành lý phía trên đầu, nơi việc phát hiện sớm sự cố cháy nổ là rất khó khăn.

Ngoài ra, hành khách còn phải che các cổng kim loại của pin sạc bằng băng keo cách điện hoặc cho từng viên pin vào túi nhựa riêng biệt.

Việc sạc pin sạc dự phòng, cũng như sử dụng pin để sạc thiết bị khác, đều bị cấm hoàn toàn trong suốt chuyến bay.

Quyết định của Hanjin Group không phải là hành động đơn lẻ, mà nằm trong xu hướng siết chặt an toàn đang lan rộng trong ngành hàng không Hàn Quốc và toàn cầu.

Những lo ngại về pin sạc dự phòng đã tăng vọt sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng liên quan đến máy bay của Air Busan tại sân bay quốc tế Gimhae ở thành phố Busan vào tháng 1/2025.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do một pin sạc dự phòng đặt trong khoang hành lý phía trên trong cabin.

Vụ việc xảy ra khi máy bay chưa cất cánh nhưng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của pin lithium-ion trong môi trường hàng không khép kín.

Trước đó, vào tháng 10, hãng hàng không giá rẻ Eastar Jet đã trở thành hãng đầu tiên tại Hàn Quốc cấm sử dụng pin sạc dự phòng trên chuyến bay.

Tuần này, Jeju Air, một hãng bay giá rẻ khác, cũng nhanh chóng áp dụng chính sách tương tự, cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận vấn đề an toàn cabin.

Trong thông cáo chính thức, đại diện Korean Air nhấn mạnh rằng việc cấm sử dụng pin sạc dự phòng trên chuyến bay là một biện pháp mang tính phòng ngừa cần thiết.

“Lệnh cấm sử dụng pin sạc dự phòng trong chuyến bay là giải pháp nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn bay ở mức cao nhất và sự hợp tác của hành khách là yếu tố then chốt”, vị này cho biết.

Korean Air cũng khẳng định hãng vẫn “hoàn toàn cam kết mang đến trải nghiệm bay an toàn, bảo mật và thoải mái cho tất cả khách hàng”.

Theo hãng, việc chấp nhận một số bất tiện nhỏ là cái giá cần thiết để đổi lấy sự an toàn tuyệt đối trong môi trường hàng không.

Xu hướng toàn cầu, không chỉ riêng Hàn Quốc

Những thay đổi tại Korean Air và các hãng liên kết phản ánh xu hướng chung của ngành hàng không thế giới trong việc tăng cường quản lý pin sạc dự phòng và các thiết bị sử dụng pin lithium-ion.

Loại pin này, dù tiện lợi và phổ biến, lại tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao khi bị va đập, quá nhiệt hoặc đoản mạch.

Trước khi ban hành lệnh cấm, Korean Air và các hãng thuộc Hanjin Group đã từng triển khai nhiều biện pháp an toàn khác theo hướng dẫn của Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc.

Trong đó có việc cung cấp băng keo cách điện tại quầy làm thủ tục và cổng lên máy bay, giúp hành khách chủ động phòng ngừa nguy cơ chập mạch.

Không chỉ dừng lại ở quy định dành cho hành khách, các hãng hàng không còn đầu tư mạnh vào nâng cao khả năng phát hiện và xử lý sự cố của phi hành đoàn.

Một trong những biện pháp đáng chú ý là việc gắn nhãn dán nhạy cảm với nhiệt độ trong các khoang hành lý phía trên, cho phép tiếp viên nhanh chóng phát hiện dấu hiệu quá nhiệt.

Bên cạnh đó, đội ngũ tiếp viên cabin đã được tham gia các buổi huấn luyện và diễn tập đặc biệt, mô phỏng các tình huống cháy pin sạc dự phòng.

Mục tiêu là rút ngắn thời gian phản ứng và kiểm soát đám cháy ngay từ giai đoạn sớm nhất, hạn chế tối đa rủi ro lan rộng trong khoang máy bay.

Việc cấm sử dụng pin sạc dự phòng trên chuyến bay có thể gây bất tiện cho nhiều hành khách, đặc biệt trong bối cảnh điện thoại thông minh và thiết bị điện tử đã trở thành vật bất ly thân.

Tuy nhiên, từ góc độ an toàn hàng không, đây được xem là bước đi cần thiết và mang tính dài hạn.

(Theo Korea Times, Yonhap)