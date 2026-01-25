Tin đồn dồn dập trước ngày Unpacked

Ngày 25/2 - thời điểm được cho là sự kiện Galaxy Unpacked, nơi bộ ba Galaxy S26 ra mắt, đang đến rất gần. Và đúng như thường lệ, tin đồn bắt đầu tuôn ra dồn dập.

Một trong những rò rỉ mới nhất xoay quanh màu sắc của Galaxy S26 Ultra. Theo nguồn tin nổi tiếng Evan Blass với độ chính xác cao, các tùy chọn màu của mẫu flagship cao cấp nhất sẽ gồm: đen, trắng, silver shadow (ánh bạc), xanh da trời, tím cobalt và vàng hồng.

Các màu dự kiến của mẫu Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Notebookcheck

Danh sách này khá trùng khớp với những tin đồn trước đó từ Ice Universe, người từng tiết lộ bốn màu khay SIM. Nhiều khả năng đó chính là đen, trắng, xanh bầu trời và tím cobalt, còn silver shadow và vàng hồng có thể là phiên bản bán độc quyền online. Nhìn vào đây, bạn có nhận ra điều gì còn thiếu không?

Các bản dựng trước đây từng xuất hiện một tông cam táo bạo, tinh nghịch, khá giống sắc cam mà Apple mang lên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, dành cho Galaxy S26 Ultra.

Tùy chọn này từng được nhiều “tipster” uy tín kỳ vọng, nên việc nó biến mất khỏi danh sách khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Dĩ nhiên, mọi thứ vẫn có thể thay đổi trong vài tuần tới, nhưng thật khó tin Samsung sẽ bổ sung một màu thứ bảy ở giai đoạn sản xuất muộn như thế này.

Điều khó hiểu hơn là Samsung vốn không ít lần đi theo triết lý “thấy người ta làm, mình cũng làm” với Apple. Vậy tại sao hãng lại bỏ qua màu cam?

Tin đồn về Galaxy S26 Ultra màu cam từng xuất hiện. Ảnh: Ice Universe

Sẽ là cường điệu nếu nói thành công mạnh mẽ của iPhone 17 trong năm 2025 chỉ nhờ vào màu cam, nhưng thị hiếu người tiêu dùng luôn khó đoán. Đôi khi, những chi tiết thiết kế nhỏ lại tạo được tiếng vang lớn hơn ta tưởng.

Samsung cần một cú hích táo bạo

Cuối cùng, Samsung không nhất thiết phải dùng đúng sắc cam đó. Thậm chí, chẳng cần là màu cam. Nhưng một gam màu đậm, bão hòa và cá tính thì hoàn toàn không phải ý tưởng tồi.

Dù không phải tín đồ iPhone, nhưng phải thừa nhận sắc đỏ Product Red từng là một trong những màu sắc “ám ảnh” nhất trong thế giới smartphone. Nó cho thấy màu sắc có thể tạo dấu ấn mạnh mẽ đến mức nào.

Ice Universe tiết lộ bốn màu Galaxy S26 Ultra từ màu khay SIM. Ảnh: Ice Universe

Các flagship thường đi kèm những tông màu trầm, tinh tế, bởi nhóm khách hàng sẵn sàng chi tiền lớn thường thích sự kín đáo. Nhưng lúc này, Samsung cần vượt lên Apple một lần nữa.

Theo những gì đang lộ diện, Galaxy S26 Ultra không hẳn là một bước nhảy vọt về phần cứng so với S25 Ultra, vốn cũng không khác biệt quá nhiều so với S24 Ultra.

Các báo cáo ban đầu cho rằng máy sẽ nâng dung lượng pin lên 5.200 mAh, nhưng những thông tin mới hơn lại chỉ ra pin vẫn giữ ở mức 5.000 mAh như trước, điều có thể khiến nhiều fan thất vọng.

Tốc độ sạc có dây được kỳ vọng tăng lên 60W, nhưng nhiều thông số cốt lõi khác như RAM hay số megapixel camera nhiều khả năng không thay đổi đáng kể.

Con chip cao cấp Snapdragon 8 Elite Gen 5 chắc chắn mang lại hiệu năng nhanh hơn, song với nhiều người dùng, mức cải thiện này có thể chỉ mang tính “gia tăng”, bởi Snapdragon 8 Elite hiện tại đã quá mạnh.

Tệ hơn, những nâng cấp màn hình được đồn đoán, như tấm nền OLED M14 mới, dường như tập trung vào tiết kiệm năng lượng hơn là cải thiện rõ rệt về độ sáng hay độ “đã mắt”.

Nếu nhìn một cách hơi cay nghiệt, Galaxy S26 Ultra có thể chỉ gói gọn trong ba điểm mới độc quyền (theo tin đồn): khẩu độ camera chính lớn hơn, tính năng Privacy Screen và thân máy mỏng hơn đôi chút.

Kết lại bằng một bình luận đáng chú ý từ diễn đàn thảo luận với chủ đề “Galaxy S26 series sẽ bùng nổ hay vẫn là lối mòn?”, của người dùng JewelyaZ: “Tôi không quan tâm đến AI. Tôi quan tâm đến camera, pin, tốc độ sạc và bút S Pen. Tôi có thể sẽ nâng cấp từ S23 Ultra lên S24 Ultra trong năm nay. Nhưng Galaxy S26 Ultra thì không hề hấp dẫn và ‘màu sắc’ thì nhạt nhẽo như một chiếc Rav4”.

(Theo PhoneArena, Androidcentral)