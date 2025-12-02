Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h45 ngày 2/12, tài xế Nguyễn Hoàng Ý (34 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển ô tô Mercedes màu đỏ di chuyển theo hướng từ Đồng Tháp đi Vĩnh Long. Khi đến gần giữa cầu Rạch Miễu, bất ngờ lửa bùng phát mạnh từ phía trước đầu xe.

Chiếc ô tô bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cầu Rạch Miễu. Ảnh: T.X

Phát hiện cháy, tài xế Ý dừng xe, sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phần đầu ô tô, khói đen bốc cao khiến nhiều phương tiện phải dừng lại, giao thông ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng có mặt, triển khai chữa cháy và phân luồng giao thông.

Chiếc ô tô bị hư hỏng nặng. Ảnh: T.X

Sau khoảng 20 phút nỗ lực khống chế, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, phần đầu xe Mercedes gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại ban đầu khoảng 200 triệu đồng.