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Dự án đường giao thông từ xã Như Xuân đi xã Thượng Ninh (tỉnh Thanh Hóa) có chiều dài khoảng 10km, tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, được khởi công từ đầu năm 2025.

Theo thiết kế, tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi, nền đường rộng 9m, trong đó mặt đường rộng 6m. Hiện nay dự án do UBND xã Như Xuân quản lý, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần IDI và Công ty Công trình giao thông I Thanh Hóa.

Theo phản ánh của người dân, từ khi dự án triển khai, khu vực này thường xuyên rơi vào cảnh "nắng bụi, mưa lầy", khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Anh Lê Ngọc Đàm (SN 1980, trú thôn Cát Xuân, xã Thượng Ninh) cho biết, gia đình sống sát tuyến đường đang thi công nên phải hứng chịu bụi bẩn trong thời gian dài.

Xe ô tô chạy qua cuốn theo bụi bay mù mịt. Ảnh: Lê Dương

Nhà thầu thi công nền đường khiến bụi bay mù mịt. Ảnh: Lê Dương

Mặc dù làm nghề sửa xe máy nhưng anh Đàm luôn phải đóng kín cửa. Ảnh: Lê Dương

Theo anh Đàm, trên các đoạn đang thi công nền đường, chỉ cần xe máy chạy qua là bụi bay mù mịt, còn khi xe tải lưu thông, từng đám bụi thốc thẳng vào nhà dân bên đường.

“Tôi làm nghề sửa xe máy nhưng nhà lúc nào cũng phải đóng cửa kín mít. Dù vậy bụi vẫn phủ kín đồ đạc trong nhà. Tủ quần áo, bát đĩa, chăn màn lúc nào cũng trong tình trạng trắng xóa bụi đất”, anh Đàm chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Khuê (vợ anh Đàm) cho biết: “Ngày nào tôi cũng dọn dẹp, quét nhà nhưng không xuể. Xe chạy qua là bụi phả vào nhà, nhiều lúc không thở nổi. Trẻ nhỏ trong nhà ho suốt vì bụi”.

Theo chị Khuê, đơn vị thi công chưa thực hiện hiệu quả các biện pháp giảm bụi. Để hạn chế phần nào bụi bay vào nhà, các hộ dân sống dọc tuyến đường phải thường xuyên tưới nước trước cửa, thậm chí có hộ bỏ tiền mua lưới chắn bụi.

Đồ đạc trong nhà bị phủ lớp bụi dày. Ảnh: Lê Dương

Yên xe máy để trong nhà cũng bám đầy bụi. Ảnh: Lê Dương

Người dân căng lưới trước nhà vẫn không thể ngăn được bụi bay vào. Ảnh: Lê Dương

Người dân tưới nước ra đường để giảm bụi. Ảnh: Lê Dương

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Quang Trường, Chủ tịch UBND xã Như Xuân cho biết, dự án trước đây do UBND huyện Như Xuân làm chủ đầu tư. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dự án được bàn giao về UBND xã Như Xuân quản lý và triển khai.

Theo ông Trường, đầu năm nay người dân đã phản ánh tình trạng thi công kéo dài khiến nhiều đoạn đường xuất hiện "ổ gà", "ổ voi", gây khó khăn cho việc đi lại.

“Ngay sau khi nhận được phản ánh, địa phương đã tổ chức họp với các đơn vị liên quan và yêu cầu nhà thầu khẩn trương triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án”, ông Trường cho biết.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Như Xuân, hiện thời tiết thuận lợi nên nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục nền đường và thảm mặt đường. Khối lượng còn lại của dự án là khoảng hơn 4km.

Theo đại diện Công ty Cổ phần IDI (đơn vị thi công), tình trạng bụi phát sinh trong quá trình thi công đường là khó tránh khỏi. Tại các đoạn chưa thi công hoặc những đoạn đã rải lớp nền, thời tiết nắng nóng kết hợp với phương tiện lưu thông gây ra bụi.

“Đơn vị đang thực hiện công tác thổi bụi để phục vụ tưới nhựa bám dính trước khi thảm mặt đường. Trong giai đoạn này, đơn vị không thể tưới nước để giảm bụi vì sẽ ảnh hưởng đến quá trình tưới nhựa bám thấm. Do đó, biện pháp hiện nay là vừa thổi vừa hút bụi theo đúng quy trình kỹ thuật và không còn giải pháp nào phù hợp hơn.

Chúng tôi đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến hoàn thành toàn bộ tuyến đường vào cuối tháng 6. Khi công trình hoàn thành, tình trạng bụi sẽ cơ bản được khắc phục, đồng thời bảo đảm điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân”, đại diện đơn vị thi công cho biết.