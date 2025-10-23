Trần Thùy Linh, sinh năm 2000, từng là thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân sớm một năm. Trước đó, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia và được tuyển thẳng vào ngôi trường này.

Với thành tích học tập và nghiên cứu nổi trội, năm 2021, Linh đủ điều kiện được học thẳng lên chương trình tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế mà không cần qua bậc thạc sĩ.

Trần Thùy Linh vừa lấy bằng tiến sĩ sau 3,5 năm. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV VietNamNet, Linh cho hay thời điểm ấy vẫn là giai đoạn đại dịch, mọi lựa chọn đều vô cùng khó khăn.

“Em muốn tận dụng thời gian ngoài giờ làm ở nhà để học tập và nâng cao kiến thức, vì thế quyết định theo đuổi chương trình tiến sĩ”, Linh nhớ lại.

Trong khi các bạn đồng trang lứa vẫn đang hoàn thành chương trình đại học, Linh đã bắt đầu bước vào con đường làm nghiên cứu sinh. Ở độ tuổi còn khá trẻ, Linh thừa nhận bản thân khi ấy không tránh khỏi cảm giác lo lắng, tự ti.

“Hầu hết các anh chị nghiên cứu sinh cùng khóa đã có kinh nghiệm trong nghiên cứu hoặc làm việc thực tế, còn em khi ấy cả kiến thức lẫn trải nghiệm đều rất non trẻ”, Linh chia sẻ.

Thậm chí giai đoạn đầu, Linh không biết rằng mình sẽ đi như thế nào và có đủ kiên định để đến tận cùng được hay không, bởi hành trình học thuật vốn đầy thử thách. Những lúc bối rối, bế tắc, Linh luôn được thầy hướng dẫn động viên: “Không sao cả, cứ đi rồi sẽ đến”.

Trần Thùy Linh đang công tác tại Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Ban Chính sách - Chiến lược Trung ương. Ảnh: NVCC

Trong quá trình làm nghiên cứu, Linh cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là sự kỷ luật và kiên định, bởi kiến thức vốn mênh mông, để tìm ra một hướng khám phá mới không đơn giản. Nếu không kiên định, nghiên cứu sinh rất dễ nản lòng và bỏ cuộc giữa chừng.

Cô gái sinh năm 2000 nhớ lại buổi học đầu tiên của lớp tiến sĩ và lời giáo sư: “Luận án tốt nhất là luận án được hoàn thành đúng thời hạn”. Với Linh, đây là lời nhắn nhủ sâu sắc về tinh thần cam kết và sự nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học.

Trong suốt 3,5 năm, Linh luôn kiên trì với hướng nghiên cứu về hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Trong đó, việc phát triển bền vững đòi hỏi sự cân bằng, hài hòa giữa các trụ cột tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và thúc đẩy tiến bộ xã hội. Đây là xu thế tất yếu của các quốc gia trên thế giới và cũng là lĩnh vực đang nhận được nhiều sự quan tâm, mang lại những giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

Điều Linh thích nhất trong quá trình làm tiến sĩ là cảm giác mỗi lần hoàn thiện luận án sau khi được hội đồng góp ý. “Việc chỉnh sửa, phản biện, đánh giá lặp đi lặp lại rất nhiều lần, có lúc khiến em mệt mỏi, thậm chí bế tắc. Nhưng rồi khi thấy luận án dần ‘thành hình’, em cảm nhận rõ sự tiến bộ của bản thân. Mỗi lần được chỉnh sửa như vậy là một lần mình học thêm điều mới”, Linh nhớ lại

Theo đuổi hướng đi này, đến khi tốt nghiệp tiến sĩ, Linh là tác giả chính của 2 bài báo khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xếp hạng điểm tối đa, tác giả 2 báo cáo tại hội thảo quốc tế, chủ nhiệm 1 đề tài cấp trường, tham gia 4 đề tài cấp Bộ và là thành viên nhóm biên tập một sách chuyên khảo.

Năm 2024, cô được nhận học bổng VinIF dành cho nghiên cứu sinh xuất sắc, nhằm ghi nhận năng lực và sự bền bỉ của một nhà nghiên cứu trẻ.

Trần Thùy Linh từng là thủ khoa đầu ra của Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NVCC

Là người trực tiếp hướng dẫn Linh, GS Đỗ Đức Bình đánh giá Linh là một trong những nghiên cứu sinh trẻ, xuất sắc nhất ông từng hướng dẫn.

“Linh có tính tự giác rất cao, làm nghiên cứu nghiêm túc. Thậm chí, có những lúc thầy nói có thể lùi tiến độ để không phải chịu nhiều áp lực, bạn vẫn mong muốn được thầy sửa bài để hoàn thiện theo thời hạn đã đề ra”.

Theo GS Bình, Linh cũng là nghiên cứu sinh trẻ tuổi nhất của Đại học Kinh tế Quốc dân từ trước đến nay và hoàn thành chương trình rất nhanh, rất xuất sắc, chỉ trong vòng 3,5 năm. “Đây là trường hợp hiếm có”, GS Bình nói.

Hiện Linh công tác tại Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Ban Chính sách - Chiến lược Trung ương. Cô cho biết, việc vừa làm, vừa nghiên cứu giúp bản thân có cơ hội kết nối giữa lý luận và thực tiễn, nhìn rõ hơn vai trò của nghiên cứu khoa học trong hoạch định chính sách.

Tuy nhiên, Linh nhìn nhận, việc hoàn thành chương trình tiến sĩ chỉ là bước khởi đầu cho hành trình làm nghiên cứu độc lập. “Nếu trước đây, trong quá trình học, mình có thầy hướng dẫn chỉ bảo thì bây giờ, em phải tự tìm tòi, chịu trách nhiệm cho hướng đi của mình”. Dẫu khó khăn, Linh đánh giá đây cũng là nền tảng để phát triển những nghiên cứu chuyên sâu, có giá trị hơn nữa.

Nhìn lại hành trình đã đi qua, Linh cho biết những gì mình đạt được vẫn còn rất nhỏ bé, nhưng từ cột mốc này, Linh hy vọng tiếp tục học hỏi, rèn luyện thêm kiến thức, kỹ năng và có thể tạo ra những nghiên cứu có giá trị hơn để đóng góp cho khoa học và cộng đồng.

Trần Thùy Linh cho rằng, trong hành trình học tập và phát triển sự nghiệp, không nên đặt nặng khái niệm “sớm” hay “muộn”. “Mỗi người sẽ có lựa chọn và một con đường riêng. Điều quan trọng nhất là luôn nỗ lực, bền bỉ, đi đến cùng với lựa chọn của mình”, Linh nói.