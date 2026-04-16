ĐH Quốc gia TPHCM cho biết, kết quả thi cho thấy chất lượng đề thi tiếp tục được nâng cao với khả năng phân hóa tốt. Phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn, với điểm trung bình và trung vị đều đạt 682 điểm. Độ lệch chuẩn 141,2 cho thấy phổ điểm trải rộng, phản ánh khả năng phân loại thí sinh hiệu quả. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực. Thủ khoa đạt 1.098 điểm.

Phổ điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026 - đợt 1

So với năm 2025, phổ điểm năm 2026 có xu hướng dịch chuyển nhẹ về phía điểm cao, đồng thời độ phân tán tăng. Điều này cho thấy thí sinh đã thích nghi tốt hơn với cấu trúc đề thi mới, trong khi đề thi vẫn đảm bảo tính phân loại. Các chỉ số về độ khó và độ phân biệt của câu hỏi đều đạt mức tốt, với phần lớn câu hỏi ở mức độ trung bình và hơn một nửa đạt mức phân biệt rất tốt, góp phần nâng cao giá trị của kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

Kỳ thi năm nay diễn ra vào ngày 5/4/2026 tại 15 tỉnh, thành phố với sự phối hợp của 57 cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng, tổ chức thành 57 cụm thi, 119 điểm thi và huy động gần 10.000 cán bộ tham gia coi thi.

Ghi nhận từ thực tế cho thấy sức hút của kỳ thi tiếp tục gia tăng rõ rệt khi tổng số thí sinh đăng ký dự thi đạt 135.756, đến từ 61 tỉnh, thành phố và hơn 2.000 trường THPT, tăng gần 6% so với năm trước. Trong đó, có 133.488 thí sinh tham dự, đạt tỷ lệ 98,3%, phản ánh mức độ quan tâm và tin tưởng cao của xã hội đối với kỳ thi. Thí sinh tập trung chủ yếu tại TPHCM, khu vực Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long, cho thấy phạm vi ảnh hưởng của kỳ thi không chỉ duy trì ở phía Nam mà còn lan tỏa mạnh ra các vùng lân cận.

Điểm thi sẽ được công bố vào ngày 17/4/2026 thông qua hệ thống trực tuyến. Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục áp dụng hình thức cấp giấy chứng nhận điện tử thay cho bản giấy nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh và phù hợp xu hướng chuyển đổi số. Đợt 2 của kỳ thi dự kiến tổ chức ngày 24/5/2026 tại 9 tỉnh, thành phố, thời gian đăng ký từ 18/4 đến 25/4.