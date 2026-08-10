Khoảng 10h ngày 10/8, người dân ở đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa (Hà Nội) bất ngờ phát hiện một thi thể nổi trên sông Tô Lịch nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Yên Hòa khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa xác nhận vụ việc. Theo vị lãnh đạo này, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử cán bộ đến hiện trường, đồng thời báo cáo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội để tổ chức khám nghiệm, xác minh danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân tử vong.