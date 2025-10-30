Cần Thơ giữ vững vị thế trên thị trường BĐS phía Nam

Báo cáo quý III/2025 của Property Guru cho thấy mức độ quan tâm đến bất động sản tăng mạnh so với quý trước, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp thị trường phục hồi tích cực. Bên cạnh đó, sự phát triển đồng bộ của hạ tầng, chiến lược quy hoạch liên vùng sau sáp nhập cùng mặt bằng lãi suất thấp và dòng vốn đầu tư quay trở lại đã tiếp thêm niềm tin cho thị trường các tháng cuối năm.

Trong bức tranh chung của thị trường, Cần Thơ gây chú ý khi nằm là một trong những thị trường được quan tâm nhất tại miền Nam. Chỉ trong ba năm, giá bất động sản tại nhiều khu vực trọng điểm tại Cần Thơ đã tăng từ 10 - 40%, phản ánh xu hướng dịch chuyển dân cư và dòng vốn đầu tư.

Sau khi hợp nhất với Hậu Giang và Sóc Trăng, Cần Thơ mở rộng địa giới lên hơn 6.360 km², dân số đạt 4,2 triệu người - trở thành đô thị trung tâm vùng ĐBSCL, giữ vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế và là hạt nhân kết nối kinh tế nội vùng.

Các chuyên gia nhận định, việc triển khai khu hành chính mới quy mô 20 ha tại Nam Cần Thơ trở thành động lực mới thúc đẩy thị trường bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ. Đây hiện là nơi quy tụ nhiều khu dân cư và công trình hạ tầng xã hội được quy hoạch bài bản. Trong đó, dự án Nam Long II Central Lake - khu đô thị tích hợp 43,8 ha do Nam Long phát triển, được xem là điểm nhấn kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại cho thành phố.

Nam Long II Central Lake là một trong những “điểm sáng” trên thị trường bất động sản Cần Thơ. Ảnh phối cảnh

Nam Long II Central Lake: Đô thị đáng sống, tài sản đầu tư hấp dẫn

Dự án Nam Long II Central Lake đang dần khẳng định vị thế đô thị đáng sống bậc nhất tại Cần Thơ, nơi cư dân có thể sống - làm việc - học tập - vui chơi - giải trí trong không gian được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự án công bố dành hơn 60% diện tích cho cây xanh, mặt nước và tiện ích công cộng, với hơn 30 tiện ích gồm hồ trung tâm rộng 3ha, công viên, tuyến dạo bộ ven hồ, cụm sân thể thao với 11 sân pickleball, trường học, khu thương mại,… tất cả cùng kiến tạo nên một môi trường sống năng động, an toàn và phù hợp cho mọi thế hệ.

Bên cạnh đó, khu đô thị kết nối nhanh chóng đến khu hành chính mới, trung tâm thương mại, trường học và các tuyến cao tốc trọng điểm trong khu vực.

Ở góc độ đầu tư, dự án Nam Long II Central Lake hội tụ đầy đủ các yếu tố của một tài sản đầu tư lý tưởng: quy hoạch theo mô hình tích hợp với hệ tiện ích đồng bộ, cam kết pháp lý hoàn chỉnh, chủ đầu tư uy tín, hạ tầng hiện hữu với tiềm năng khai thác thực tế. Quỹ hàng mới gồm đất nền và shophouse xây sẵn sắp mở bán nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường.

Tại Nam Long II Central Lake, giỏ hàng shophouse xây sẵn được giới thiệu cùng chính sách bán hàng ưu đãi hứa hẹn tạo sức hút mạnh mẽ. Ảnh phối cảnh

Theo chủ đầu tư, sản phẩm đất nền đã có sổ hồng, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng tìm kiếm tài sản đầu tư chắc chắn hoặc tích lũy dài hạn. Các căn shophouse đã sẵn sàng bàn giao, phục vụ nhu cầu ở hoặc khai thác kinh doanh. Hai dòng sản phẩm này đáp ứng cùng lúc ba yếu tố: cam kết pháp lý rõ ràng - đa công năng - tiềm năng sinh lời cao, được đánh giá là hạng mục đầu tư “hàng hiếm” tại Cần Thơ.

An Mai