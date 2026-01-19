Không lâu trước đây, smartphone màn hình gập vẫn chỉ là những thử nghiệm công nghệ mang tính trình diễn, chủ yếu nhằm giải quyết các thách thức về thiết kế và kiểm chứng xem liệu thị trường có thực sự tồn tại hay không, chứ chưa nhắm tới việc thương mại hóa rộng rãi.

Nhưng giờ đây, khi Samsung, Google và Motorola đều đã bán ra nhiều mẫu điện thoại gập khác nhau, phân khúc này đang tăng trưởng rõ rệt, với các dự báo cho thấy tốc độ tăng trưởng hai chữ số trong năm 2026.

Theo báo cáo công bố vào tháng 12 của hãng nghiên cứu thị trường IDC, lượng điện thoại gập xuất xưởng trên toàn cầu trong năm 2025 được dự đoán tăng 10% so với năm 2024.

Con số này sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong năm 2026, với mức tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, nhờ những tin đồn xoay quanh chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple.

Dù các dòng Galaxy Z Flip và Galaxy Z Fold của Samsung đã xuất hiện nhiều năm nay, chính những thiết bị mới hơn như TriFold và mẫu “Wide Fold” được đồn đoán mới là thứ khiến tôi thực sự hào hứng về những gì sẽ đến trong năm 2026.

Huawei hiện đang dẫn đầu về đổi mới, với hàng loạt sản phẩm đột phá như điện thoại gập ba Huawei Mate XT, ra mắt trước cả Samsung trong phân khúc này, cùng với Huawei Pura X, một mẫu điện thoại gập màn hình rộng gần như độc nhất vô nhị.

Theo IDC, Huawei đã thống lĩnh thị trường điện thoại gập tại Trung Quốc với 68,9% thị phần trong quý III/2025. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng đối với bất kỳ thương hiệu đơn lẻ nào, đặc biệt trong một phân khúc ngách như điện thoại gập, nơi có sự cạnh tranh của nhiều hãng như Oppo, Vivo, Xiaomi và các tên tuổi khác.

Những kiểu dáng điện thoại gập mới này, cùng với iPhone Fold được đồn đoán của Apple, được cho là có thiết kế nhỏ gọn cỡ hộ chiếu, có thể đồng nghĩa với việc đến năm 2026, chúng ta sẽ thấy bốn dạng điện thoại gập khác nhau, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho những ai muốn một thiết bị nhỏ gọn nhưng có thể mở ra thành màn hình lớn.

Bốn kiểu điện thoại gập đáng chú ý trong năm 2026

Cho đến hiện tại, những mẫu điện thoại gập phổ biến nhất vẫn là gập kiểu sách (như Galaxy Z Fold 7) và gập vỏ sò (như Motorola Razr). Trong khi loại thứ nhất mở ra thành máy tính bảng mini, thì loại thứ hai tập trung vào thiết kế nhỏ gọn, dễ bỏ túi.

Cả hai đều có ưu điểm riêng, nhưng nếu những tin đồn là chính xác, thì điện thoại gập còn có nhiều cách thiết kế hơn thế.

Năm 2026 sẽ chứng kiến hai kiểu dáng mới, trong đó một kiểu đã được bán ra tại nhiều thị trường. Dưới đây là lý do vì sao tôi tin rằng tất cả những dạng điện thoại gập mới này đều sẽ có nhóm người dùng riêng.

Điện thoại gập vỏ sò

Razr Ultra 2025 màu hồng nổi bật. Ảnh: Cnet

Dòng Galaxy Z Flip 7 và Motorola Razr được thiết kế cho những người muốn một chiếc điện thoại nhỏ gọn nhưng không phải hy sinh kích thước màn hình. Không phải ai cũng có túi quần rộng, nhưng điều đó không có nghĩa họ phải chấp nhận một màn hình nhỏ.

Những chiếc điện thoại gập vỏ sò này dễ bỏ túi hơn, nhưng vẫn sở hữu màn hình lớn tới 6,9 inch, tương đương smartphone dạng thanh thông thường.

Điện thoại gập kiểu cuốn sách

Ra mắt vào tháng 12/2025, Huawei Mate X7 là mẫu điện thoại gập kiểu sách mới nhất. Ảnh: Cnet

Các thiết bị như Samsung Galaxy Z Fold 7, Google Pixel 10 Pro Fold, Oppo Find N5 và Honor Magic V5 đều mở ra thành máy tính bảng mini.

Thiết kế này phù hợp với những ai thường xuyên lướt web và đọc nội dung trên điện thoại, và tỷ lệ gần vuông khi mở ra khiến chúng trở thành máy đọc sách điện tử rất lý tưởng.

Những tiến bộ gần đây trong công nghệ pin anode silicon–carbon và thiết kế bản lề đã giúp các hãng giảm độ sâu nếp gấp và độ dày tổng thể, khiến các mẫu máy này mỏng gần bằng điện thoại dạng thanh.

Tuy nhiên, màn hình lớn của chúng thường không lý tưởng để xem video, do viền đen (letterboxing) khá dày. Bù lại, chúng có thể tự dựng đứng, nên bạn không cần giá đỡ ngoài khi xem video tỷ lệ 21:9 hoặc 16:9.

Điện thoại gập kiểu sách được tạo ra cho những ai muốn làm việc hiệu quả hơn trên điện thoại, mà không cần mang theo một thiết bị riêng biệt.

Điện thoại gập ba (Trifold)

Đây là thiết kế điện thoại gập linh hoạt nhất hiện nay, với hai đại diện tiêu biểu là Samsung Galaxy Z TriFold và Huawei Mate XT. Tuy nhiên, không phải mọi mẫu trifold đều giống nhau.

Cùng là điện thoại gập ba nhưng vị trí bản lề của Galaxy Z TriFold (trái) và Huawei Mate XT lại khác nhau. Ảnh: Cnet

Huawei Mate XT là chiếc điện thoại linh hoạt nhất, cho phép dùng với các mục đích như điện thoại, máy tính bảng mini, hoặc máy tính bảng màn hình rộng tỷ lệ 16:11 cho công việc và giải trí. Đây thực sự là một thiết bị “tất cả trong một”, gói gọn mọi nhu cầu trong một thiết kế di động.

Trong khi đó, Galaxy Z TriFold của Samsung mang đến màn hình tablet 10 inch siêu rộng, có thể bỏ túi và dùng như điện thoại. Máy không có chế độ tablet mini – bạn chỉ có thể dùng khi gập hoàn toàn hoặc mở hoàn toàn.

TriFold của Samsung được định vị như cỗ máy năng suất và giải trí, về bản chất là một Galaxy Tab S cao cấp có thể gập lại và bỏ túi.

Điện thoại gập màn hình rộng

Huawei Pura X hiện là ví dụ tiêu biểu nhất cho điện thoại gập màn hình rộng.

Một số ý kiến cho rằng Oppo Find N đời đầu hay Google Pixel Fold cũng thuộc nhóm này, nhưng màn hình trong của chúng vẫn khá vuông (8,4:9 với Oppo và 5:6 với Pixel) và thực chất chỉ là điện thoại gập kiểu sách cỡ nhỏ.

Với tỷ lệ rộng, Huawei Pura X cho trải nghiệm xem video 16:9 thoải mái hơn, đặc biệt khi so với các máy gập khác. Ảnh: Cnet

Ngược lại, Pura X sở hữu màn hình 6,3 inch với tỷ lệ 16:10, cực kỳ phù hợp cho đọc nội dung và xem video. Theo Cnet, đây là sự cân bằng tốt nhất giữa tính di động và độ linh hoạt.

Bạn có thể xem video với viền đen tối thiểu, hoặc xoay dọc để dùng như máy đọc sách điện tử. Khi cần chụp selfie bằng camera sau, màn hình phụ lớn đóng vai trò kính ngắm, mà không khiến máy cồng kềnh như điện thoại gập kiểu sách.

Apple được cho là sẽ áp dụng hướng tiếp cận này cho iPhone Fold, nhưng với màn hình phụ lớn hơn. Trong khi đó, Samsung cũng được đồn đoán đang phát triển một mẫu “Wide Fold” với màn hình trong tỷ lệ 4:3.

Theo ETnews, mẫu Samsung này có thể sở hữu màn hình phụ 5,4 inch và hỗ trợ sạc không dây 25W.

Nếu Samsung ra mắt thiết bị này cùng Galaxy Z Fold 8 và Z Flip 8, có thể vào tháng 7/2026, hãng sẽ đi trước Apple, vốn được cho là sẽ ra mắt điện thoại gập vào mùa thu cùng năm.

Dù các mẫu điện thoại gập này nhiều khả năng sẽ có giá cao, đặc biệt là các thiết kế trifold và wide-fold, nhưng chúng đang mang lại sự cạnh tranh thực sự cho một thị trường vốn bị thống trị bởi thiết kế smartphone dạng thanh.

Bước sang năm 2026, có thể kỳ vọng một thị trường nơi người dùng có nhiều lựa chọn hơn về kích thước, thiết kế và chức năng, tương tự như những gì chúng ta đã quen thuộc với điện thoại truyền thống.