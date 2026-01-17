Theo các nghiên cứu bán lẻ tại Việt Nam, chi tiêu dịp Tết thường đóng góp khoảng 25-30% tổng doanh thu bán lẻ cả năm, riêng ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) chiếm khoảng 20% doanh thu năm chỉ trong mùa Tết. Điều này cho thấy Tết vẫn là “mùa vàng” quan trọng nhất của ngành bán lẻ, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Thực phẩm tươi sống và chế biến: Chuẩn bị sớm, nhu cầu tăng cao

Tại TP.HCM và Hà Nội, sức mua Tết ước chiếm hơn 35% tổng nhu cầu cả nước. Đáng chú ý, khảo sát của Insight Asia cho thấy mỗi hộ gia đình thành thị chi trung bình khoảng 16,5 triệu đồng cho Tết, trong đó khoảng 5,8 triệu đồng dành cho thực phẩm - đồ uống và 4,6 triệu đồng cho quà biếu.

Ở nhóm thực phẩm tươi sống, các hệ thống phân phối và bán lẻ lớn đã chủ động kế hoạch thu mua trước Tết từ 2-3 tháng, giúp sản lượng cung ứng tăng trung bình 15-20% so với tháng thường, duy trì sự ổn định, hạn chế thiếu hụt hàng hóa và kiểm soát biến động giá.

Đối với thực phẩm chế biến, nhu cầu tiếp tục tăng trưởng mạnh, tập trung vào các sản phẩm truyền thống như bánh chưng, bánh tét, giò chả, thịt kho, dưa món.... Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng, nhằm giảm áp lực chuẩn bị mà vẫn giữ được hương vị Tết truyền thống.

Mùa mua sắm Tết 2026 đã bắt đầu nhộn nhịp tại các thành phố lớn. Ảnh: FPT Sendo Farm

Quà Tết, bánh mứt: Tinh gọn nhưng giàu bản sắc

Phân khúc quà Tết và bánh mứt năm 2026 ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét về hành vi mua sắm. Giá trị trung bình mỗi giỏ quà có xu hướng giảm nhẹ 5-10%, nhưng yêu cầu về chất lượng, xuất xứ và ý nghĩa sản phẩm lại tăng lên. Thay vì những giỏ quà cồng kềnh, người tiêu dùng ưu tiên các bộ quà gọn gàng, mang bản sắc vùng miền hoặc câu chuyện truyền thống, phù hợp cả biếu tặng lẫn sử dụng trong gia đình.

Đáng chú ý, hơn 70% hộ gia đình Việt Nam vẫn duy trì chi tiêu cho các nhu cầu Tết thiết yếu như thực phẩm, đồ uống và quà biếu, ngay cả trong bối cảnh người tiêu dùng thận trọng hơn với ngân sách. Bên cạnh đó, hàng hóa nội địa tiếp tục chiếm ưu thế, với 85-90% lượng hàng trưng bày tại siêu thị trong mùa Tết là hàng Việt, đặc biệt ở nhóm thực phẩm và đặc sản truyền thống.

Mùa mua sắm Tết 2026 bắt đầu tăng nhiệt

Mùa Tết 2026 chứng kiến sự vào cuộc sớm của các hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ và nền tảng thương mại hiện đại. Nhiều doanh nghiệp cho biết doanh thu giai đoạn trước Tết có thể chiếm tới 30-40% doanh thu của cả quý, cho thấy mức độ tập trung sức mua rất cao.

Các chương trình bình ổn giá được triển khai rộng rãi, với mục tiêu giữ mức tăng giá các mặt hàng thiết yếu dưới 5%. Song song đó là các gói combo mâm cỗ, giỏ quà trọn gói và dịch vụ giao hàng nhanh nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm dồn dập trong những ngày cận Tết. Về kênh mua sắm, siêu thị hiện đại chiếm khoảng 48% thị phần, chợ truyền thống khoảng 35%, trong khi thương mại điện tử và kênh đặt hàng online chiếm gần 17%, phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt về hành vi tiêu dùng.

“Tết xưa vị quê hương”: Trải nghiệm mua sắm gắn với ký ức Tết

Trong bức tranh cạnh tranh đó, FPT Sendo Farm lựa chọn hướng tiếp cận dựa trên chiều sâu văn hóa và cảm xúc Tết. Chương trình “Tết xưa vị quê hương” được triển khai cho mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM, Hà Nội và các khu vực phục vụ, lấy chất lượng sản phẩm làm trọng tâm, giá cả bình ổn làm nền tảng và trải nghiệm cảm xúc làm giá trị cốt lõi.

Tết xưa vị quê hương - chương trình mua sắm tết của FPT Sendo Farm. Ảnh: FPT Sendo Farm

Điểm nhấn của chương trình là việc tái hiện không khí Tết ba miền thông qua ba “khu chợ” đặc trưng. Chợ Kinh Kỳ gợi nhắc Tết miền Bắc thanh nhã với bánh chưng, giò lụa, chả cốm - những món quen thuộc trên mâm cơm Tết truyền thống. Chợ Nẫu mang đến hương vị miền Trung mộc mạc, đậm đà như chả bò, tré, chả ram tôm đất, gợi nhớ những cái Tết giản dị nhưng ấm áp. Trong khi đó, Chợ Nổi tái hiện Tết miền Nam, miền Tây sông nước với bánh tét, củ kiệu, lạp xưởng - tạo nên mâm cơm Tết rộn ràng, tròn vị.

Không dừng lại ở đặc sản ba miền, chương trình còn mở rộng danh mục bánh mứt Tết, dưa món, củ kiệu, tôm khô cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác với mức giá ổn định. Các sản phẩm phục vụ nghi thức truyền thống như mâm ngũ quả, hoa chưng Tết, bộ cúng ông Công ông Táo được chuẩn bị sẵn, giúp các gia đình đô thị tiết kiệm thời gian. Đặc biệt, Mâm cơm Việt với các món quen thuộc ngày xuân mang đến giải pháp mua sắm trọn gói, phù hợp xu hướng “mua một lần cho nhiều nhu cầu”.

Tết 2026 - đủ đầy, tiện lợi và giàu cảm xúc

Tổng thể thị trường Tết 2026 cho thấy sự ổn định và ấm dần tại các thành phố lớn, nơi nguồn hàng dồi dào, sức mua cao và giá cả được kiểm soát tốt. Người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm sự đầy đủ, mà còn quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, sự tiện lợi và giá trị tinh thần.

Nay mua - mai nhận, FPT Sendo Farm giúp tiết kiệm thời gian mua sắm trong mùa Tết bận rộn. Ảnh: FPT Sendo Farm

Trong bối cảnh đó, những chương trình gắn kết mua sắm với trải nghiệm văn hóa như “Tết xưa vị quê hương” không chỉ đáp ứng nhu cầu của người con xa quê muốn tìm lại hương vị Tết truyền thống, mà còn mang đến lựa chọn “đổi vị” thú vị cho các gia đình đô thị. Một mâm cơm Tết kết hợp tinh hoa ẩm thực ba miền giúp Tết trở nên mới mẻ hơn, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần truyền thống - điều mà ngày càng nhiều gia đình hiện đại đang tìm kiếm.