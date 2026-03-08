Đỗ Thị Tú Ninh (27 tuổi, làm kinh doanh và sáng tạo nội dung) và Trịnh Hoàng Khánh Duy (27 tuổi, làm việc trong ngành công nghệ thông tin) đem đến chương trình Vợ chồng son số mới nhất câu chuyện tình yêu “thanh mai trúc mã” đầy thú vị.

Tú Ninh và Khánh Duy học chung trường từ thời mẫu giáo. Lên lớp 7, cặp đôi học chung lớp.

Cặp đôi trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Ninh có ấn tượng tốt đẹp với cậu bạn cùng lớp. Hình ảnh anh chàng đeo kính cận, đam mê đọc sách đã in sâu vào tâm trí của cô.

Có những lần đi học chung đường, Ninh cố tình chạy xe chậm lại để có thể song hành với cậu bạn. Anh chàng ngược lại, không quá để ý đến Ninh.

Tú Ninh thừa nhận, thời điểm đó cô chưa quan tâm đến vẻ ngoài, thường xuyên mặc áo cộc tay đi nắng nên làn da đen nhẻm. Khi cảm mến Khánh Duy, Ninh quyết tâm thay đổi bản thân để có vẻ ngoài ưa nhìn hơn.

Mỗi khi ra ngoài, Ninh đều mặc quần áo dài tay, che chắn kỹ lưỡng để không bị cháy nắng. Ngoài ra, cô còn chăm chỉ dưỡng da, rèn dáng... Kết quả, khi bước vào cấp ba, Tú Ninh “lột xác” hoàn toàn, trở thành cô gái trắng trẻo, xinh đẹp, riêng chiều cao tăng thêm 20cm.

Tú Ninh kể lại kỷ niệm theo đuổi cậu bạn cùng lớp. Ảnh cắt từ clip

Về phần Khánh Duy, anh chàng cũng “dậy thì thành công” khiến Tú Ninh ngỡ ngàng. Thấy Duy cao lớn, không còn dáng vẻ “mọt sách” như cũ, Tú Ninh càng cảm mến. Cô nàng quyết tâm bày tỏ cảm xúc của mình.

Khi ấy, Khánh Duy chỉ ôn tồn nói với Tú Ninh: “Chúng ta cố gắng học tập, thi đỗ đại học rồi cùng nhau đi xem phim”. Đó như một lời hứa hẹn về tương lai của cặp đôi.

Kết quả, Khánh Duy và Tú Ninh cùng đỗ đại học, hơn nữa, hai trường lại sát nhau. Có thêm thời gian và cơ hội tìm hiểu, cặp đôi càng thấy “nửa kia” phù hợp với mình. Họ chính thức hẹn hò nhưng nhiều năm sau này, Tú Ninh mới chấp nhận nụ hôn đầu của bạn trai.

Ninh chia sẻ, từ đầu đến cuối, Khánh Duy không có lời tỏ tình chính thức nào. Tuy nhiên, anh lại bù đắp bằng màn cầu hôn lãng mạn ở biển. Hôm đó, Duy nói với Ninh: “Anh muốn được cưới em làm vợ, muốn em làm mẹ của các con anh. Em cho anh cơ hội chăm sóc em một đời nhé?”. Màn cầu hôn khiến Ninh xúc động.

Khánh Duy trân trọng cô gái gắn bó với mình một thập kỷ

Gắn bó với nhau suốt thời gian dài mới về chung một nhà, cặp đôi hiểu rõ tính cách của nhau. Khánh Duy chia sẻ, Tú Ninh bề ngoài là một người vợ hoàn hảo nhưng vào buổi tối mới lộ ra tật xấu. Cô có thói gắt ngủ, không muốn ai động vào mình khi ngủ.

Khuyết điểm của Khánh Duy là chậm trễ, tiết kiệm quá mức với bản thân... Tuy vậy, anh rất hào phóng với vợ con, gia đình.

“Nói là vậy nhưng tôi vẫn thấy chồng rất hoàn hảo, vì anh ấy hoàn hảo tôi mới lấy”, Tú Ninh chia sẻ.

Cuối chương trình, Khánh Duy nắm tay vợ bày tỏ: “Một thập kỷ đã trôi qua, anh vẫn luôn yêu em như ngày đầu”.

Ninh xúc động đáp lại: “Từ lúc quen nhau đến nay, em chưa từng nói yêu anh. Em luôn nói, em sẽ dùng thời gian để chứng minh điều này. Và em sẽ dùng hết phần đời còn lại để chứng minh tình cảm của mình”.