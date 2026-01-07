Theo đó, năm 2026, Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét tuyển đại học chính quy 4 nhóm ngành:

- Nhóm 1 gồm:

+ Ngành Báo chí với 6 chuyên ngành: Báo in; Ảnh báo chí; Báo phát thanh; Báo truyền hình; Quay phim truyền hình; Báo mạng điện tử.

+ Ngành Xuất bản, gồm 2 chuyên ngành: Biên tập xuất bản, Xuất bản điện tử.

- Nhóm 2 gồm các ngành:

+ Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Quản lý công; Quản lý nhà nước; Công tác xã hội; Xã hội học; Kinh tế chính trị; Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế.

+ Chính trị học, gồm 4 chuyên ngành: Công tác tư tưởng - văn hóa; Chính trị phát triển; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Truyền thông chính sách.

- Nhóm 3 gồm: Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nhóm 4 gồm các ngành:

+ Truyền thông quốc tế; Ngôn ngữ Anh; Truyền thông đại chúng; Truyền thông đa phương tiện.

+ Quan hệ quốc tế, gồm 3 chuyên ngành: Thông tin đối ngoại; Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế; Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu.

+ Quan hệ công chúng, gồm 3 chuyên ngành: Quan hệ công chúng chuyên nghiệp; Truyền thông marketing; Quảng cáo.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh bằng 3 phương thức sau:

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và quy định của Học viện về ngành phù hợp với môn thi đạt giải. Cụ thể:

- Các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm ngành 1, nhóm ngành 4:

+ Xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba đối với học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán học.

+ Ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh (không dùng quyền xét tuyển thẳng) đoạt giải nhất, nhì, ba môn Lịch sử, Địa lý, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia.

- Các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm ngành 2, nhóm ngành 3:

+ Xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba đối với học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán học, Lịch sử, Địa lý.

+ Ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh (không dùng quyền xét tuyển thẳng) đoạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia.

Căn cứ kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt giải, Hội đồng tuyển sinh ưu tiên xét tuyển thí sinh vào ngành học phù hợp.

Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh

- Đối với các ngành thuộc nhóm 1, 2, 4: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên, chứng chỉ SAT tối thiểu 1200/1600, chứng chỉ Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) bậc 3 trở lên với kết quả trung bình chung học tập 6 học kỳ bậc THPT các môn như sau:

Điểm quy đổi chứng chỉ (hệ số 2) + Điểm Ngữ văn + Điểm Toán + Điểm khuyến khích và điểm ưu tiên (nếu có)

- Đối với ngành Lịch sử thuộc nhóm 3: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên, chứng chỉ SAT tối thiểu 1200/1600, chứng chỉ VSTEP bậc 3 trở lên với kết quả học tập trung bình chung 6 học kỳ bậc THPT các môn như sau:

Điểm quy đổi chứng chỉ (hệ số 2) + Điểm Ngữ văn + Điểm Lịch sử + Điểm khuyến khích và ưu tiên (nếu có)

Học viện lưu ý, kết quả học tập 6 học kỳ THPT được tính theo điểm trung bình từng học kỳ của từng môn, không nhân hệ số.

Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT

Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp của từng nhóm ngành đào tạo, cụ thể như sau:

- Đối với các ngành, chuyên ngành thuộc nhóm 2 không có môn nhân hệ số, điểm xét tuyển (thang điểm 30) được xác định như sau:

Điểm xét tuyển (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) = Tổng điểm 3 môn thi/bài thi theo tổ hợp đã đăng ký + Điểm ưu tiên và khuyến khích (nếu có).

- Đối với các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm 1 có môn Ngữ văn, nhóm 3 có môn Lịch sử và nhóm 4 có môn tiếng Anh nhân hệ số 2, điểm xét tuyển (thang điểm 40) được xác định như sau:

Điểm xét tuyển (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) = Tổng điểm 3 môn thi sau khi nhân hệ số theo tổ hợp đã đăng ký + Điểm ưu tiên và khuyến khích (nếu có) x 4/3.

Học viện chấp nhận quy đổi điểm môn tiếng Anh đối với những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh. Điểm tiếng Anh quy đổi sẽ được kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT thành tổ hợp môn xét tuyển. Phương thức xét tuyển căn cứ điểm thi tốt nghiệp THPT gồm các tổ hợp môn xét tuyển như tổ hợp dưới đây:

Như vậy, so với năm ngoái, năm 2026, Học viện không còn xét tuyển bằng học bạ.

Năm 2026, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh tổng 2.150 chỉ tiêu. Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh các ngành/chuyên ngành như sau:

Chi tiết phương thức quy đổi điểm, thời gian nhận đăng ký xét tuyển,... mời quý độc giả và thí sinh xem dưới đây: