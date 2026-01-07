Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số - hội nhập quốc tế - kinh tế tri thức, Trường ĐH Thương mại mở mới 6 chương trình đào tạo, trong đó 1 chương trình chuẩn, 3 chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) và 2 chương trình song bằng quốc tế.

Chương trình đào tạo chuẩn được mở mới là Khoa học máy tính (Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh).

Nhà trường cho biết chương trình này nhằm hướng tới đào tạo cử nhân có nền tảng kinh doanh vững chắc kết hợp năng lực ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực như phân tích dữ liệu và ra quyết định, marketing số, tài chính - đầu tư, quản trị vận hành, chuỗi cung ứng, phát triển sản phẩm và khởi nghiệp công nghệ.

3 chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế được mở mới nhằm đào tạo theo định hướng thực nghiệp - quốc tế - gắn doanh nghiệp, tăng cường học phần tiếng Anh và trải nghiệm thực tế từ sớm. Cụ thể gồm:

- Logistics và Quản lý vận tải đa phương thức (thuộc ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng).

- Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (ngành Kinh tế số).

- Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí (ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành).

Sinh viên Trường ĐH Thương mại.

2 chương trình đào tạo song bằng quốc tế (học 4 năm nhận 2 bằng cử nhân của Trường ĐH Thương mại và đại học đối tác tại Pháp), gồm:

- Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Thương mại và Phân phối: 1 bằng cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của Trường ĐH Thương mại và 1 bằng cử nhân thực hành Thương mại và Phân phối của ĐH Rouen Normandie.

- Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế - Ngân hàng, Tài chính: 1 bằng cử nhân Kế toán/Kiểm toán của Trường ĐH Thương mại và 1 bằng cử nhân thực hành Ngân hàng - Tài chính của ĐH Rouen Normandie.

Nhà trường cho biết, những chương trình đào tạo mới mang lại tấm bằng có giá trị toàn cầu, chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, đội ngũ giảng viên Việt Nam và quốc tế, qua đó mở rộng cơ hội học tập và làm việc trong môi trường quốc tế cho sinh viên.