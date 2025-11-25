Giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc nhân sự

Chia sẻ về triết lý quản trị con người của ngân hàng, bà Vũ Chi Mai - Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực IVB - nhấn mạnh: “Thích ứng & Cải tiến là một trong năm giá trị cốt lõi của IVB, đồng thời là chìa khóa và là DNA sống còn cho sự phát triển bền vững của tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực nhân sự luôn biến động như hiện nay. 35 năm phát triển vững mạnh của IVB chính là minh chứng cho việc thích ứng và cải tiến không ngừng”.

Bà Mai cho biết thêm, IVB luôn “lắng nghe nhịp đập của tổ chức”, kịp thời điều chỉnh các chính sách nhân sự theo bối cảnh thị trường, từ chế độ đãi ngộ, cơ hội đào tạo đến trải nghiệm nhân viên. Mỗi yêu cầu mới của tổ chức hay sự dịch chuyển của thị trường lao động đều được xem như cơ hội để IVB nâng cấp cách làm, ứng dụng những thực tiễn mới, qua đó tối ưu hiệu quả vận hành và tăng tính hài lòng của đội ngũ cán bộ nhân viên.

Chính tinh thần“không ngừng học hỏi để linh hoạt thay đổi, luôn cố gắng tìm kiếm các giải pháp hữu ích để thu hút và giữ chân nhân tài” là sức mạnh nội tại giúp IVB duy trì vị thế của một ngân hàng liên doanh hoạt động hiệu quả và ổn định suốt hơn ba thập kỷ, bà Chi Mai chia sẻ

Bà Vũ Chi Mai phát biểu tại lễ Vinh danh HR Excellence 2025

Nền tảng cho sự trưởng thành của nhân sự

Nếu góc nhìn từ lãnh đạo khối nhân sự cho thấy chiến lược và triết lý phía sau một tổ chức, thì tiếng nói của đội ngũ nội bộ lại phản ánh rõ nét hiệu quả thực tế của những triết lý ấy.

Ông Dương Anh Tuấn - Phó Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin, Hội sở tại IVB, với thâm niên làm việc hơn 20 năm tại ngân hàng, cho biết bản thân cảm nhận rõ sự khác biệt của môi trường IVB trong suốt quá trình công tác và phát triển nghề nghiệp.

Theo ông Tuấn, khi văn hóa nội bộ được xây dựng vững chắc, nhân viên sẽ được truyền cảm hứng để nỗ lực hơn, lan tỏa những giá trị tích cực và cùng nhau phát triển. Những thành quả IVB gặt hái được trong thời gian qua không chỉ là niềm tự hào của tập thể mà còn là động lực để mỗi cá nhân tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung.

“Một môi trường tốt sẽ tạo nên những con người tốt - và chúng tôi, những IVBer, may mắn được làm việc và trưởng thành trong chính môi trường ấy”, ông Tuấn chia sẻ thêm.

Định vị thương hiệu tuyển dụng của IVB được thiết kế cạnh tranh và phát triển dựa trên 5 yếu tố sau: Tài chính an tâm - Sự nghiệp rõ ràng - Ghi nhận xứng đáng - Vững kết đồng đội - Nâng tầm giá trị.

Trong năm 2025, IVB ghi dấu ấn mạnh mẽ khi được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực nhân sự và quản trị doanh nghiệp. IVB được trao Giải thưởng HR Excellence - hạng mục An sinh tại môi trường làm việc, ghi nhận những nỗ lực của tổ chức trong việc bảo đảm sức khỏe - tinh thần - phúc lợi toàn diện cho nhân viên. Đồng thời, ngân hàng vinh dự góp mặt trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025, cho thấy sự đánh giá cao của thị trường lao động đối với trải nghiệm nhân viên tại IVB.

Tại IVB, sự bền vững được nuôi dưỡng từ một môi trường nơi mỗi cá nhân được tái tạo năng lượng, phục hồi tinh thần và phát triển một cách lành mạnh, lâu dài.

Bà Vũ Chi Mai, ông Dương Anh Tuấn và đại diện phòng Quản lý và Phát triển nhân sự đón nhận món quà ý nghĩa tại Lễ vinh danh Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 - Khối doanh nghiệp vừa

Không chỉ trong lĩnh vực nhân sự, IVB còn được ghi nhận về mặt hiệu quả hoạt động khi giữ vững phong độ và ghi tên trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam bởimô hình quản trị tốt, chiến lược bền vững và đội ngũ có năng lực.

Đằng sau những danh hiệu ý nghĩa là hành trình dài 35 năm của tập thể IVB, đồng lòng chung sức mỗi ngày để củng cố hình ảnh thương hiệu. Đây còn là một hành trình đầy cảm hứng, trở thành câu chuyện sống động của sự đổi mới và tình yêu dành cho con người. Việc được vinh danh đúng vào năm 2025 - kỷ niệm 35 năm thành lập lại càng thêm ý nghĩa, như những dấu son ghi nhận cho hành trình phát triển bền vững và gắn kết.

Trước áp lực cạnh tranh gay gắt về nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành ngân hàng, chiến lược của IVB cho thấy hướng đi dài hạn: lấy con người làm trung tâm của tăng trưởng. Sự thích ứng và cải tiến liên tục không chỉ áp dụng trong sản phẩm, dịch vụ hay công nghệ, mà còn thấm sâu vào chính cách IVB xây dựng đội ngũ, cách lãnh đạo giao tiếp với nhân viên và tổ chức vận hành hàng ngày, hướng đến hình ảnh ngân hàng chuyên biệt của tương lai.

