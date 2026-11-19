VNPT phối hợp cùng Qualcomm thử nghiệm VNPT AI Gateway Wi-Fi 8, thiết bị Internet thế hệ mới tích hợp AI, có khả năng hiểu tiếng Việt, điều khiển mạng bằng giọng nói, tự tối ưu kết nối và tăng cường bảo mật ngay tại nhà khách hàng.

VNPT AI Gateway Wi-Fi 8 được phát triển như một nền tảng kết nối thông minh, thiết bị có khả năng nhận biết, phân tích, chủ động tối ưu hoạt động mạng và tương tác trực tiếp với người dùng thông qua ngôn ngữ tự nhiên.

Ngày 19/11/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp cùng Tập đoàn Qualcomm chính thức ra mắt phiên bản thử nghiệm thiết bị cung cấp dịch vụ Internet tại nhà khách hàng thế hệ mới tích hợp AI và Wi-Fi 8, mang tên VNPT AI Gateway Wi-Fi 8.

Sản phẩm là kết quả hợp tác công nghệ giữa hai tập đoàn thông qua Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm (VQEC), đánh dấu bước tiến mới trong định hướng đưa trí tuệ nhân tạo vào hạ tầng viễn thông và các thiết bị phục vụ đời sống.

Thiết bị Internet có thể nghe hiểu tiếng Việt, điều khiển bằng giọng nói

Được phát triển trên nền tảng công nghệ của Qualcomm, VNPT AI Gateway Wi-Fi 8 sở hữu cấu hình kết nối thế hệ mới với truy nhập quang XGS-PON tốc độ 10Gbps, Wi-Fi 8 ba băng tần có tốc độ kết nối vật lý lên tới 22Gbps và cổng mạng nội bộ Ethernet 10Gbps.

Đáng chú ý, thiết bị được tích hợp năng lực xử lý AI tại biên (Edge AI) với hiệu năng lên tới 10 nghìn tỷ phép tính mỗi giây. Nhờ đó, nhiều tác vụ trí tuệ nhân tạo có thể được xử lý trực tiếp trên thiết bị đặt tại nhà khách hàng, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống điện toán đám mây.

Khác với các thiết bị phát Wi-Fi truyền thống chủ yếu đảm nhiệm chức năng kết nối Internet, VNPT AI Gateway Wi-Fi 8 được phát triển như một nền tảng kết nối thông minh. Thiết bị có khả năng nhận biết, phân tích, chủ động tối ưu hoạt động mạng và tương tác trực tiếp với người dùng thông qua ngôn ngữ tự nhiên.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là khả năng kết hợp màn hình cảm ứng với tương tác bằng giọng nói. Nhờ mô hình ngôn ngữ lớn có 4 tỷ tham số chạy trực tiếp trên thiết bị, sản phẩm có thể hiểu yêu cầu bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Người dùng có thể kiểm tra tình trạng kết nối Internet, theo dõi hoạt động Wi-Fi hoặc thay đổi các thiết lập mạng thông qua giọng nói, màn hình cảm ứng LCD, hay giao diện trên thiết bị di động và máy tính.

Thay vì phải truy cập những giao diện cấu hình phức tạp, người dùng có thể đưa ra yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên để tương tác với thiết bị. Cách tiếp cận này hướng tới việc đơn giản hóa trải nghiệm quản lý mạng Internet trong mỗi gia đình.

AI tự tối ưu kết nối, tăng cường bảo vệ mạng gia đình

Không chỉ hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, VNPT AI Gateway Wi-Fi 8 còn được tích hợp nhiều tính năng AI nhằm nâng cao chất lượng kết nối và bảo đảm an toàn cho mạng gia đình.

Trong đó, AI-QoS là tính năng tối ưu chất lượng dịch vụ mạng bằng trí tuệ nhân tạo. Công nghệ này có khả năng nhận diện ứng dụng, dịch vụ đang sử dụng để tự động phân bổ và tối ưu tài nguyên mạng, ưu tiên những nhu cầu quan trọng như họp trực tuyến, xem video hay chơi game.

Nhờ khả năng quản lý tài nguyên kết nối thông minh, thiết bị hướng tới duy trì trải nghiệm ổn định hơn ngay cả khi nhiều thành viên trong gia đình cùng truy cập Internet và sử dụng các dịch vụ khác nhau.

Ở khía cạnh bảo mật, tính năng AI-Security giúp nhận diện các thiết bị kết nối vào mạng, thiết lập quyền truy cập phù hợp và phát hiện những dấu hiệu kết nối bất thường. Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn, hệ thống có thể đưa ra cảnh báo và hỗ trợ ngăn chặn.

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, thiết bị còn hỗ trợ tính năng Parental Control, cho phép phụ huynh thiết lập thời gian và kiểm soát quyền truy cập Internet của trẻ em.

Bên cạnh đó, khả năng tương tác với các thiết bị nhà thông minh (Smarthome) bằng giọng nói cũng mở ra hướng phát triển mới, đưa thiết bị cung cấp dịch vụ Internet trở thành một trung tâm điều khiển trong hệ sinh thái gia đình thông minh.

Như vậy, vai trò của thiết bị mạng không còn giới hạn ở việc cung cấp đường truyền Internet mà đang mở rộng sang quản lý, bảo mật và hỗ trợ các tiện ích số trong gia đình.

VNPT và Qualcomm thúc đẩy phát triển công nghệ Wi-Fi 8, Edge AI

VNPT AI Gateway Wi-Fi 8 là một trong những kết quả cụ thể từ chương trình hợp tác giữa VNPT và Qualcomm thông qua Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm (VQEC).

Thông qua trung tâm này, quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn không chỉ dừng lại ở việc tích hợp công nghệ vào sản phẩm mà còn mở rộng sang nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm những công nghệ mới ngay từ giai đoạn đầu.

Đáng chú ý, VNPT đã có cơ hội tiếp cận sớm nền tảng công nghệ Wi-Fi 8 của Qualcomm trước khi công nghệ này chính thức được thương mại hóa. Điều này giúp doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các ứng dụng phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng mạng thế hệ mới.

Bên cạnh nền tảng công nghệ của Qualcomm, sản phẩm còn được phát triển dựa trên các nền tảng Edge AI do VNPT nghiên cứu và xây dựng, bao gồm phần mềm thiết bị, công cụ phát triển và các năng lực trí tuệ nhân tạo.

Các nền tảng này có khả năng kế thừa, tái sử dụng và mở rộng trên nhiều dòng thiết bị mạng khác nhau. Đây là hướng tiếp cận giúp VNPT từng bước làm chủ công nghệ, rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm và tạo nền tảng cho việc triển khai các dịch vụ mạng thông minh.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết, trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, VNPT định hướng phát triển mô hình Hybrid AI, kết hợp năng lực xử lý AI trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud) với khả năng xử lý trực tiếp tại thiết bị biên (Edge AI).

Theo ông Nguyễn Nam Long, cách tiếp cận này giúp giảm độ trễ, tăng cường bảo vệ dữ liệu và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ứng dụng AI trong thực tế.

VNPT AI Gateway Wi-Fi 8 là kết quả cụ thể của định hướng trên, mở rộng vai trò của thiết bị từ cung cấp kết nối Internet sang hỗ trợ phân tích, tối ưu chất lượng dịch vụ và triển khai các ứng dụng thông minh ngay tại biên mạng.

Đây cũng là một trong những bước đi nhằm hiện thực hóa định hướng chuyển đổi VNPT từ nhà khai thác viễn thông truyền thống (Telco) thành tập đoàn công nghệ (Techco), lấy việc làm chủ công nghệ cốt lõi để phát triển sản phẩm và tạo ra giá trị thiết thực cho khách hàng làm trọng tâm.

Trong thời gian tới, VNPT sẽ tiếp tục phối hợp với Qualcomm phát triển các nền tảng trong hệ sinh thái Edge AI, thúc đẩy thử nghiệm và ứng dụng vào hạ tầng, dịch vụ của VNPT, từng bước hướng tới thương mại hóa tại Việt Nam và các thị trường quốc tế.

Sự xuất hiện của VNPT AI Gateway Wi-Fi 8 cho thấy xu hướng tích hợp AI trực tiếp vào thiết bị mạng đang mở ra những hướng phát triển mới cho dịch vụ Internet gia đình. Từ một thiết bị truyền dẫn đơn thuần, gateway thế hệ mới có thể trở thành nền tảng kết nối thông minh, hỗ trợ quản lý mạng, bảo mật và cung cấp các tiện ích số ngay trong mỗi ngôi nhà.



