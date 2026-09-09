Viettel, VNPT, Vietnamobile cùng tham gia đấu giá và cùng trúng giá 3 cặp khối băng tần 900MHz với mức đấu giá gần 1.077 đến gần 1.079 tỷ đồng.

Ngày 9/9, Công ty Đấu giá hợp danh số 5 quốc gia tổ chức đấu giá băng tần 900-915 MHz và 945-960MHz.

Trước đó, Bộ KH&CN đã công bố phương án đấu giá băng tần 900 MHz với giá khởi điểm hơn 1.056 tỷ đồng cho mỗi khối, thời hạn sử dụng 15 năm.

Băng tần 900 MHz được chia thành ba cặp khối gồm C3-C3', C4-C4' và C5-C5', mỗi khối có độ rộng 2x5 MHz. Cụ thể, ba khối tương ứng với các dải tần 900-905/945-950 MHz, 905-910/950-955 MHz và 910-915/955-960 MHz.

Kết quả đấu giá VNPT đã trúng đấu giá cặp khối băng tần C3-C3’ với mức giá gần 1.079 tỷ đồng. Viettel trúng đấu giá khối băng tần C4-C4’ với mức giá gần 1.079 tỷ đồng. Vietnamobile trúng đấu giá cặp khối băng tần C5-C5’ với mức giá gần 1.077 tỷ đồng.

Kết quả đấu giá này cho thấy việc đấu giá không còn là cuộc chạy đua sinh tử của các nhà mạng giống như đã từng xảy ra ở băng tần 2600 MHz và 700 MHz.

Đặc biệt ở băng tần 2600 MHz, Viettel đã phải trả hơn mức giá 7.533 tỷ đồng để có được băng tần kim cương này.

Tất nhiên, xét về giá trị thì băng tần 900 MHz không bằng băng tần 700 MHz và băng tần 2600 MHz. Băng tần 900 MHz đang được sử dụng cho mạng 2G sẽ được các nhà mạng chuyển sang dùng cho mạng 4G và 5G.

Đối với VNPT và Viettel, băng tần 900 MHz được xem là phần tăng thêm sau 2 lần đấu giá thành công băng tần dành cho 4G và 5G trước đó.

Nhưng đối với Vietnamobile lại là câu chuyện sống còn để xây dựng mạng 4G và 5G trong thời gian tới. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép sử dụng băng tần, Vietnamobile sẽ phải đưa vào khai thác mạng 4G, 5G.

Băng tần 900 MHz có thể phục vụ cho 4 nhà mạng. Hiện vẫn còn khối băng tần được dành phục vụ cho an ninh quốc phòng. Như vậy, băng tần 900 MHz có thể sẽ được đem ra sử dụng cho nhà mạng nào đó phù hợp với mục đích này.