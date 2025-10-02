Trên cơ sở báo cáo của 32/32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, có 6 vụ thiệt hại về người, số tiền bảo hiểm ước tính 700 triệu đồng.

Thiệt hại về tài sản và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác là 2.281 vụ, ước tính thiệt hại hơn 356 tỷ đồng.

Trong đó, nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật chiếm thiệt hại lớn nhất với hơn 315,6 tỷ đồng với 591 vụ; bảo hiểm xe cơ giới ghi nhận 1.680 vụ với giá trị hơn 38,3 tỷ đồng; bảo hiểm sức khỏe có 1 vụ, tương đương bảo hiểm 200 triệu đồng; các nghiệp vụ khác như bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm nông nghiệp ghi nhận 10 vụ, tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng.

Sau cơn bão số 10, bảo hiểm tài sản kỹ thuật chiếm thiệt hại lớn nhất.

Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, 19/19 doanh nghiệp báo cáo ghi nhận 5 vụ tử vong và thương tật, số tiền bảo hiểm ước tính 480 triệu đồng.

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, thiệt hại tập trung chủ yếu ở bảo hiểm tài sản kỹ thuật và xe cơ giới. Mặc dù việc tiếp cận hiện trường còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp bảo hiểm đã cử cán bộ giám định, đánh giá tổn thất. Đồng thời, doanh nghiệp thực hiện tạm ứng và chi trả bồi thường theo đúng quy định, nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân và tổ chức sớm ổn định cuộc sống, sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục tiếp nhận thông báo tổn thất để kịp thời xử lý.

Trước đó, ngày 29/9, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã ban hành công văn số 1389 đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để ứng phó, khắc phục hậu quả của bão.

Trường hợp có thiệt hại, kịp thời xác định tổn thất về người và tài sản, thực hiện ngay việc tạm ứng, bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, đầy đủ theo hợp đồng và quy định pháp luật.