Bà Trương Thị Thọ (69 tuổi, ở TPHCM) là nhân vật trong bài viết: “Người phụ nữ có nguy cơ cắt bỏ tứ chi vì nhiễm MRSA cần giúp đỡ”.

Bạn đọc Báo VietNamNet chung tay giúp đỡ bà Trương Thị Thọ số tiền 58.630.333 đồng.

Giữa tháng 10/2025, bà Thọ được con gái đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) trong tình trạng khó thở, tê hai chân. Bác sĩ chẩn đoán bà bị nhồi máu cơ tim, biến chứng sốc tim nặng, sốc nhiễm trùng từ đường hô hấp, tổn thương thận cấp.

Để cứu chữa cho bà, các bác sĩ đã đặt máy thở và lọc máu liên tục. Đây đều là những phương pháp điều trị rất tốn kém, bên cạnh việc sử dụng thuốc. Bởi vậy, bác sĩ dự kiến viện phí của bà lên tới 100 triệu đồng. Số tiền quá lớn khiến các con của bà Thọ không lo nổi.

Chồng bà Thọ đã hơn 75 tuổi lại bị huyết áp cao và đau mắt nên thường xuyên nhập viện, 3 người con đều đã có gia đình riêng, hoàn cảnh cũng khó khăn. Phần lớn thời gian bà nằm viện, chỉ có con gái út là chị Nguyễn Ngọc Diễm chăm sóc. Thế nhưng, sau 1 năm điều trị bệnh viêm phổi, con gái bà Thọ cũng cạn kiệt kinh tế, dự định xin đưa mẹ về.

Chứng kiến bà Thọ đã vượt cửa tử khi nhập viện chỉ có 10% cơ hội sống, các bác sĩ đã nỗ lực kêu gọi giúp đỡ chi phí cho bà. Sau khi hoàn cảnh ngặt nghèo của bà được chia sẻ, nhiều bạn đọc đã ủng hộ số tiền 58.630.333 đồng. Toàn bộ số tiền đã được Báo VietNamNet trao trực tiếp đến chị Nguyễn Ngọc Diễm (con gái bà Thọ).

“Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các mạnh thường quân đã giúp đỡ mẹ tôi. Hiện giờ mẹ vẫn nằm 1 chỗ và luôn cần người túc trực chăm sóc. Có số tiền này, sắp tới tôi sẽ đưa mẹ vào viện tái khám và tiếp tục điều trị”, chị Diễm nói.