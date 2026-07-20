Pin xe máy dùng được bao lâu?

Hiện nay, các loại xe máy điện chủ yếu sử dụng hai nhóm pin là ắc quy chì-axit và pin lithium. Trong đó, riêng nhóm chì-axit gồm hai loại phổ biến là ắc quy nước (ắc quy ngập dung dịch điện phân) và ắc quy AGM (Absorbent Glass Mat), sử dụng axit sulfuric kết hợp với các bản cực bằng chì để tạo điện. Còn pin lithium (thường gọi là pin Li-ion) là loại pin sạc phổ biến nhất hiện nay, sử dụng các ion lithium để di chuyển giữa hai điện cực.

Mỗi loại pin có đặc điểm và tuổi thọ khác nhau. Ảnh: The Drive

Theo The Drive, nhược điểm của pin chì-axit là các bản cực sẽ bị ăn mòn theo thời gian. Ngoài ra, việc xả sâu hoặc xả điện liên tục cũng khiến các thành phần bên trong xuống cấp nhanh hơn. Vì vậy, tuổi thọ thực tế thường chỉ khoảng 3-5 năm, thậm chí một số trường hợp chỉ hơn 2 năm.

Trong khi đó, pin lithium, phổ biến nhất là loại LiFePO4, có tuổi thọ cao hơn nhờ cấu tạo và nguyên lý hoạt động khác biệt. Nếu sử dụng đúng cách, loại pin này có thể hoạt động trên 5 năm, thậm chí có thể đến trên dưới 10 năm. Tuy nhiên, đây chỉ là con số được xác định trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn.

Trên thực tế, tuổi thọ của pin xe máy điện không chỉ phụ thuộc vào chủng loại mà còn liên quan đến chất lượng sản phẩm, điều kiện môi trường, tần suất sử dụng cũng như cách bảo dưỡng của người dùng. Nếu thường xuyên để xe lâu ngày không sử dụng, vận hành trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc để pin cạn nhiều lần, tuổi thọ thực tế có thể ngắn hơn đáng kể.

Môi trường tác động thế nào đến tuổi thọ pin?

The Drive cho biết nhiệt độ lý tưởng để ắc quy hoạt động là khoảng 0-25 độ C. Ở nhiệt độ thấp, đặc biệt dưới 10 độ C, dầu động cơ trở nên đặc hơn, khiến mô-tơ đề phải làm việc nặng hơn để khởi động xe. Điều này làm tăng tải cho ắc quy và khiến pin xuống cấp nhanh hơn.

Bên cạnh đó, trong mùa đông hoặc thời gian dài không sử dụng xe, pin vẫn tự xả điện. Nếu để pin cạn kiệt quá lâu, các phản ứng hóa học bên trong sẽ gây hư hỏng không thể phục hồi.

Đối với ắc quy chì-axit, dung dịch điện phân trong bình đã xả cạn có thể đóng băng ở khoảng -2 độ C, gây nứt vỡ và hư hỏng.

Ngược lại, khi được sạc đầy, pin có thể chịu nhiệt độ xuống tới -59 độ C trước khi xảy ra hiện tượng đóng băng.

Pin AGM ít bị ảnh hưởng hơn, còn pin lithium-ion không bị đóng băng nhưng vẫn nên duy trì trạng thái sạc để hạn chế suy giảm tuổi thọ.

Ở chiều ngược lại, khi nhiệt độ môi trường quá nóng (trên 32 độ C) cũng khiến pin nhanh lão hóa. Nhiệt độ cao làm tăng tốc các phản ứng hóa học bên trong, khiến pin mất khả năng tích điện nhanh hơn.

Đối với pin lithium-ion, nhiệt độ cao có thể đẩy nhanh quá trình suy giảm dung lượng. Trong khi đó, pin chì-axit dễ gặp hiện tượng bay hơi dung dịch điện phân, ăn mòn bản cực hoặc sunfat hóa, làm giảm hiệu suất và rút ngắn tuổi thọ.

Ngoài nhiệt độ, độ ẩm bao gồm cả nước mưa hoặc tuyết có thể làm ăn mòn các đầu cực và mối nối điện. Trong khi đó, bụi bẩn và cặn bám lâu ngày cũng khiến khả năng dẫn điện giảm sút.

Vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng, người dùng nên thường xuyên vệ sinh khu vực lắp ắc quy, làm sạch các đầu cực và loại bỏ hiện tượng sunfat hóa để duy trì khả năng tiếp xúc điện ổn định.

Tần suất sử dụng xe cũng ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của pin

Theo The Drive, một chiếc xe được sử dụng hằng ngày với quãng đường đủ dài thường giúp pin duy trì trạng thái sạc tốt hơn so với xe chỉ chạy những quãng ngắn hoặc để lâu không sử dụng.

Ngay cả khi không vận hành, pin vẫn liên tục tự xả điện. Pin chì-axit thường vẫn đủ điện để khởi động xe trong khoảng hai tháng, còn pin LiFePO4 có thể mất 4-5 tháng mới cạn hoàn toàn.

Việc để pin hết sạch điện trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ sunfat hóa đối với pin chì-axit hoặc khiến các thành phần bên trong pin lithium xuống cấp nhanh hơn.

Các chuyên gia cho rằng, người dùng khó có thể kiểm soát các yếu tố như thời tiết hay môi trường. Tuy nhiên, việc duy trì pin luôn ở trạng thái được sạc đầy, hạn chế để xe quá lâu không sử dụng và vệ sinh định kỳ các đầu cực là những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất để kéo dài tuổi thọ ắc quy.

(Theo The Drive)

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