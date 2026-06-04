Người thân của cháu Thanh đang vô cùng lo lắng vì nhiều ngày qua không thể liên lạc được với cháu.

Chân dung cháu Trần Quang Thanh. Ảnh: Gia đình cung cấp

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Văn Bảo (SN 1984, bố của cháu Thanh) cho biết gia đình không hiểu nguyên nhân nào khiến con trai bỏ nhà đi.

“Chúng tôi không hề mắng mỏ hay gây áp lực cho cháu. Thanh học đến lớp 11 rồi nghỉ học gần một năm nay. Hằng ngày, cháu chỉ phụ giúp một số việc lặt vặt trong gia đình. Bố mẹ luôn yêu thương và quan tâm Thanh”, ông Bảo chia sẻ.

Theo ông Bảo, kể từ ngày Thanh rời nhà, không khí trong gia đình luôn nặng trĩu. Người thân mong ngóng từng tin tức với hy vọng sớm tìm được Thanh.

Ai biết thông tin hoặc nhìn thấy cháu Trần Quang Thanh ở đâu, xin báo cho gia đình qua số điện thoại: 0984679872.