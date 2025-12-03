Ngày 3/12, nguồn tin của VietNamNet cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong.

Theo đó, ngày 7/11, VKSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long có văn bản về việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh cho bị can Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long).

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 7097 đối với vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, xảy ra vào ngày 4/9/2024, trên tỉnh lộ 901, thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn (cũ) – nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân.

Lý do tạm đình chỉ điều tra được đưa ra sau khi kết luận giám định tư pháp xác định bị can Nguyễn Văn Bảo Trung mắc bệnh tâm thần, làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Bảo Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn làm cháu Trân tử vong. Ảnh: E.X

Tối 3/12, trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Hiền – mẹ nữ sinh Bảo Trân – cho biết bà đã nhận được văn bản trả lời đơn ngày 21/11 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long.

Trong văn bản, cơ quan điều tra cho biết đã tạm đình chỉ điều tra vụ án “Vi phạm quy định về giao thông đường bộ” như đã nêu và đang thực hiện biện pháp chữa bệnh đối với bị can Bảo Trung.

Văn bản cũng nêu rõ, khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long nhận được kết quả điều trị, xác định bị can đã khỏi bệnh hoặc đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi, cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định pháp y tâm thần để tiếp tục xử lý theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà Hiền và bị hại Bảo Trân.

“Tôi không đồng ý với việc tạm đình chỉ điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long và đã làm đơn khiếu nại. Tôi đề nghị trưng cầu giám định lại đối với bị can Nguyễn Văn Bảo Trung tại cơ sở y tế do gia đình tôi chỉ định. Việc giám định lại cũng phải có mặt luật sư và người nhà”, bà Hiền cho biết.

Liên quan vụ việc, mới đây Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Theo thông báo, ngày 7/11, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã có văn bản đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan vụ việc đang được xem xét, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.

Do thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, trong khi những tài liệu thu thập được chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm.