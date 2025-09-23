Gan làm việc thầm lặng suốt ngày đêm, giúp tiêu hóa thức ăn, lọc độc tố và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Nhưng với lịch trình bận rộn, lối sống căng thẳng, thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có đường và ít vận động, gan của chúng ta có thể bị quá tải theo thời gian.

Khi mỡ bắt đầu tích tụ trong gan có thể dẫn đến tình trạng y học gọi là bệnh gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, bệnh phát triển rất chậm và âm thầm, các dấu hiệu rất dễ bị bỏ qua. Phát hiện sớm bệnh có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Dưới đây là 6 dấu hiệu cho thấy gan đang tích trữ nhiều mỡ hơn mức cần thiết: