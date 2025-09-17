Mới đây, tại cuộc họp giữa Cục CSGT (Bộ Công an), Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam (cùng thuộc Bộ Xây dựng), Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT có xuất về việc nghiên cứu tổ chức lại giao thông để tách làn ô tô, xe máy đi riêng, phương tiện đi lại bớt lộn xộn và an toàn hơn.

Ô tô, xe máy đi lộn xộn trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội). Ảnh: Đình Hiếu

Vị Cục trưởng Cục CSGT đưa ra thực tế, ở nhiều tuyến đường tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM... đang cho phương tiện đi hỗn hợp, dẫn đến tình trạng phương tiện đi lại lộn xộn, gây mất an toàn giao thông.

"Như ở Nhật Bản, độ rộng của làn xe dao động từ 3,3 - 3,5 mét nhưng tại nước ta mỗi làn rộng đến 3,75 mét. Tuy nhiên có tình trạng đường 2 làn xe có đến đến 3 ô tô dàn hàng ngang đi khiến tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông", Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho biết.

Vị Cục trưởng Cục CSGT khẳng định, ô tô, xe máy đi hỗn hợp thì không thể an toàn.

Ô tô, xe máy chen nhau lưu thông lên cầu vượt Ngã Tư Sở (Hà Nội). Ảnh: Đình Hiếu

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho rằng, nếu áp dụng ở đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) có thể tách được thành 6 làn xe và hoàn toàn có thể tách ô tô, xe máy đi riêng.

"Nếu áp dụng độ rộng mỗi làn đường là 3,5 mét thì có thể tách ô tô, xe máy đi riêng, khi đó toàn bộ xe máy đi về bên phải đường sẽ an toàn hơn, chống ùn tắc và tạo ra trật tự khi lưu thông trên đường", Cục trưởng Cục CSGT nói.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

Đưa ra một ví dụ khác, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho biết, trước đây, ông đã từng đề xuất tách ô tô, xe máy đi riêng trên cầu Thanh Trì (Hà Nội). Sau một thời gian, cơ quan chức năng tiến hành tách làn, giảm tốc độ lưu thông trên cầu. Đến nay, việc tách làn đã phát huy hiệu quả, giảm tai nạn giao thông, giảm ùn tắc.

"Tôi đề xuất Cục Đường bộ Việt Nam có nghiên cứu để hướng dẫn Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố tổ chức lại giao thông nhằm giảm ùn tắc. Nhất là các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM...", Vị Cục trưởng CSGT nói.

Ông Bùi Quang Thái - Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Quang Thái - Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện nay, có hai bộ tiêu chuẩn dành cho đường cao tốc, đường quốc lộ và đường trong đô thị. Tuy nhiên, tại các địa phương đang áp dụng "cứng nhắc", nơi cần thì thiếu, nơi không cần thì thừa.

"Sắp tới, chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp liên ngành giữa Cục Đường bộ và Cục CSGT để có những nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp. Với các tuyến đường do Cục Đường bộ quản lý, đơn vị sẽ trực tiếp làm, còn với các tuyến đường do địa phương quản lý thì sẽ có những hướng dẫn, đôn đốc", ông Bùi Quang Thái thông tin.

Cũng theo ông Thái, trước mắt, Cục sẽ tổ chức các hội thảo để chuyên gia giao thông, các trường Đại học và cơ quan liên quan cùng nghiên cứu về tổ chức giao thông. Nếu chưa ra được các bộ quy chuẩn mới thì sẽ làm sổ tay hướng dẫn để địa phương căn cứ vào, tổ chức giao thông sao cho hợp lý.