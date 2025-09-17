Báo VietNamNet mới đây có bài Cảnh ô tô dàn hàng 'chèn ép' xe máy đến khó tin trên nhiều tuyến đường Hà Nội, phản ánh vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều, tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội, ô tô dàn từ 5-6 hàng, chiếm hết lòng đường khiến người đi xe máy gặp khó khăn.

Chẳng hạn, ghi nhận trên đường Nguyễn Trãi (đoan qua ga Thượng Đình), luôn có từ 5-6 hàng ô tô nối nhau di chuyển khiến việc lưu thông của người đi xe máy gặp khó khăn. Thậm chí ô tô đi sát mép vỉa hè khiến người điều khiển xe máy phải luồn lách, đi kiểu "điền vào chỗ trống".

Đáng chú ý, đây là tuyến đường từng được thí điểm phân làn tách ô tô, xe máy đi riêng bằng hàng rào cứng. Đến nay, dù hàng rào đã được tạm dỡ bỏ nhưng hệ thống biển báo vẫn được giữ nguyên.

Tại cầu vượt Ngã Tư Sở, dù được chia làm hai làn xe chạy hỗn hợp nhưng ô tô thường xuyên dàn hàng 2 khiến xe máy phải luồn lách, gây mất an toàn giao thông.

Một tuyến đường khác là Nguyễn Xiển (đoạn giao với đường Nghiêm Xuân Yêm kéo dài đến nút Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi), thường xuyên có 4-5 hàng ô tô chiếm hết lòng đường khiến xe máy phải leo lên vỉa hè để lưu thông.

Trên đường Trần Duy Hưng (đoạn gần cầu vượt đường Láng), người đi xe máy cũng thường xuyên rơi vào tình trạng bị ô tô "bao vây".

Sau khi bài viết đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến của độc giả xung quanh việc ô tô hay xe máy chiếm hết đường đi.

Độc giả Mai Hương cho biết, đường Ngọc Hồi - Giải Phóng thường xuyên xảy ra tình trạng ô tô lấn hết làn của xe máy, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Còn độc giả Bùi Thanh Miên thì bày tỏ, nhiều tài xế ô tô thiếu ý thức, đi sát vỉa hè khiến người đi xe máy không thể lưu thông. Hành động này là một trong những nguyên nhân gây tắc đường ở Hà Nội.

Ô tô dàn hàng ngang đi kín đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Đình Hiếu

Bạn đọc Nguyễn Mạnh Hưng (Hà Nội) phân tích, nhìn hình ảnh thì đường Nguyễn Trãi được chia thành 5 làn xe chạy nhưng có đến 6-7 ô tô dàn hàng ngang, nếu người đi xe máy không đi lên vỉa hè hoặc lách vào khe các hàng ô tô thì không thể di chuyển.

Tuy nhiên cũng có luồng ý kiến khác cho rằng, do xe máy đi vào đường của ô tô nên buộc tài xế phải lấn làn.

"Xảy ra ùn tắc là do xe máy đi lộn xộn, lấn hết đường của ô tô, tài xế ô tô phải tìm đi lối khác", anh Nguyễn Mạnh Hải lý giải.

Anh Nguyễn Nam (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, xe máy nhỏ dễ luồn lách nên "mạnh ai nấy đi", không tuân thủ phân chia làn đường, chặn hết đường của ô tô.

Người đi xe máy bị bao vây giữa nhiều hàng ô tô. Ảnh: Đình Hiếu

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến đề xuất cơ quan chức năng cần làm hàng rào cứng để tách ô tô, xe máy đi riêng thì mới giải quyết được vấn đề.

Chị Mai Liên (Thanh Hóa) cho biết, việc ô tô, xe máy đi lại lộn xộn là "căn bệnh" của tất cả các đô thị phát triển, giải quyết tình trạng này cần tổ chức giao thông khoa học, chia tách làn phương tiện.

"Tách xe máy, ô tô đi riêng theo hàng lối thì sẽ giảm xung đột, tránh ùn tắc kéo dài", theo chị Liên.

Đồng quan điểm, anh Mạnh Quang (Nghệ An) đề xuất, phân làn rõ ràng và xe máy có diện tích đủ rộng để lưu thông thì sẽ không còn tình trạng đi lên vỉa hè hoặc lấn sang đường của ô tô. Từ đó, sẽ giảm thiểu các vụ tai nạn không đáng tiếc xảy ra.

Anh Đặng Nhật (TPHCM) đưa ra quan điểm, trên một mặt phẳng đường mà nhiều loại phương tiện cùng tham gia giao thông đồng mức thì sẽ tăng nguy cơ xảy ra va chạm và ùn tắc. Giải quyết vấn đề này chỉ có phân làn bằng dải phân cách cứng và mỗi người cần có ý thức nhường nhịn nhau khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, cũng có ý kiến đề xuất, nếu phân làn phương tiện thì cơ quan chức năng cần xử phạt triệt người tham gia giao thông cố tình không tuân thủ.

"Các tuyến đường đã được phân làn thì cần xử phạt nóng kết hợp với phạt nguội để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Nếu không xử phạt triệt để sẽ sinh ra tâm lý không chấp hành, khiến giao thông lộn xộn", anh Nguyễn Như Ý (Hà Nội) phân tích.