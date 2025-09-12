Chiều 12/9, Cục CSGT (Bộ Công an), Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) tổ chức hội nghị trao đổi về công tác phối hợp thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Đại diện 3 cục: Cục CSGT, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam tại hội nghị. Ảnh: Đình Hiếu

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng CSGT (Bộ Công an) cho biết, mục đích của buổi trao đổi nhằm kéo giảm tai nạn giao thông; tạo trật tự, phát triển hạ tầng giao thông và thúc đẩy kinh tế giao thông nhất là trong giai đoạn phát triển đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao.

Đánh giá hiệu quả của việc phối hợp giữa Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam thời gian qua, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nêu ví dụ về việc thí điểm phân làn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Hải Phòng, sau thời gian áp dụng đã có hiệu quả về tăng tốc độ lưu thông, giảm tai nạn và nhận được sự ủng hộ rất cao của người dân.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT phát biểu. Ảnh: Đình Hiếu

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục CSGT cũng cho biết, tai nạn liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải vẫn đang diễn biến phức tạp. Qua kiểm tra hơn 1.590 bản ảnh tại một camera giám sát trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cảnh sát phát hiện gần 300 tài xế vi phạm. Trong số này có tới trên 280 tài xế ô tô không thắt dây an toàn. Đáng chú ý, trong đó có tận 203 trường hợp vi phạm là xe biển vàng (xe kinh doanh vận tải).

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục CSGT cũng đề nghị cần rà soát, tổ chức lại hệ thống giao thông, nhất là về vị trí, độ sắc nét biển báo. Đồng thời, cần nghiên cứu tổ chức giao thông trên mặt đường, vạch kẻ đường, ký hiệu mặt đường, phân làn đường…

Lãnh đạo Cục CSGT đề nghị cần rà soát, tổ chức lại hệ thống giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

Lãnh đạo Cục CSGT đề nghị, 3 cơ quan cần kết nối chia sẻ dữ liệu, nhất là dữ liệu tại các trạm thu phí, giúp quản lý phương tiện, tốc độ để phòng ngừa tai nạn và vi phạm giao thông.

Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình: “Sắp tới, hệ thống camera giám sát giao thông trên toàn quốc sẽ phát triển, nhất là trên các tuyến cao tốc. Do đó, các cơ quan cần chia sẻ dữ liệu với nhau”.

Đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Bình cho rằng, cần có giải pháp nâng cao tiêu chuẩn đầu vào đối với xe kinh doanh vận tải. Với xe máy, cần nghiên cứu đưa ra tiêu chuẩn về phanh ABS, nhất là đối với các xe phân khối nhỏ; tiêu chuẩn về đảm bảo khí thải môi trường…

Đại tá Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng liên quan vấn đề này, Đại tá Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục CSGT đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam sớm nghiên cứu, đánh giá mức độ an toàn đối với ô tô giường nằm. Đặc biệt, cần đánh giá, so sánh mức độ an toàn giữa ô tô giường nằm và ô tô nguyên bản, nhất là trong điều kiện đặc biệt như lưu thông trên đường đèo, dốc... vào cua gấp.

"Từ nghiên cứu, đánh giá có thể đưa ra các điều kiện để áp dụng như: ô tô giường nằm chỉ được chạy ở đường bằng hoặc giới hạn tốc độ hay khung giờ lưu thông", Đại tá Phạm Quang Huy đề xuất.

Ông Bùi Quang Thái - Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: Đình Hiếu

Trước các đề xuất của Cục CSGT (Bộ Công an), ông Bùi Quang Thái - Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và ông Nguyễn Chiến Thắng - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đều đồng tình với cơ chế kết nối chia sẻ dữ liệu giữa 3 cơ quan.

Đồng thời, ông Bùi Quang Thái cho biết, Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp với Đại học Xây dựng, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Công nghệ giao thông, các nhà đầu tư BOT và các chuyên gia về công nghệ, an toàn giao thông để tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm quốc tế về tổ chức giao thông đường bộ cao tốc.

"Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai một số giải pháp trong tổ chức giao thông nhằm tạo thuận lợi cho người tham giao thông, nâng cao an toàn giao thông trên các tuyến, chẳng hạn việc sơn thông tin tốc độ tối đa trên mặt đường...", ông Bùi Quang Thái nói.