Ngày 19/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua thống kê từ ngày 17/7 - 17/8, đơn vị đã tiếp nhận 2.134 tin nhắn, 1.000 cuộc gọi đến số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng và Fanpage của Cục, có nội dung phản ánh, góp ý liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng đã nghiên cứu toàn bộ các tin nhắn. Đồng thời, chỉ đạo xác minh, làm rõ và công khai thông tin trên Fanpage của đơn vị.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

Đáng chú ý, qua số điện thoại của Cục trưởng đã nhận 1.007 tin nhắn; qua trang Fanpage nhận 133 tin góp ý, phản ánh liên quan đến vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên đường bộ, đường thủy và vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính.

Đến nay, Cục CSGT đã phản hồi 176 trường hợp vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính. Với 446 tin phản ánh vi phạm có đầy đủ hình ảnh, clip... gồm các hành vi như chở quá tải, quá khách, đỗ xe sai quy định, lùi trên cao tốc... đã xác minh xử lý 271 trường hợp, 145 trường hợp khác đang tiếp tục xác minh và 30 trường hợp sau khi xác minh, làm rõ không đủ căn cứ.

CSGT sẽ xác minh, làm rõ và xử lý vi phạm từ những phản ánh của người dân. Ảnh: Đình Hiếu

Thời gian tới, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình và Cục CSGT mong muốn tiếp tục nhận được nhiều thông tin phản ánh, chia sẻ và đóng góp ý kiến để khắc phục những bất cập, tồn tại trong tổ chức giao thông, xây dựng ý thức thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn, xây dựng lực lượng CSGT trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…