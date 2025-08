Vừa qua, Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức buổi trao đổi với 30 doanh nghiệp vận tải đường bộ trên cả nước về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tại đây, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT, đã đưa ra nhiều con số giật mình liên quan đến tình hình tai nạn giao thông với phương tiện xe khách, xe tải...

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

"7 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 4.000 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải và xe khách, làm chết 2.466 người và bị thương 2.106 người. Gần đây nhất, chúng ta hết sức đau lòng khi chứng kiến vụ tai nạn xe khách thương tâm tại Hà Tĩnh khiến 10 người tử vong, một lần nữa đòi hỏi các cơ quan chức năng, CSGT, doanh nghiệp vận tải, nhà xe, lái xe... cùng nhìn nhận, đánh giá lại vấn đề quản lý hoạt động kinh doanh vận tải", Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho biết.

CSGT đề xuất cùng doanh nghiệp quản lý phương tiện vận tải bằng hệ thống dữ liệu

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Công Hùng - Giám đốc Mai Linh Hà Nội cho biết, sau nhiều vụ tai nạn giao thông, các bên liên quan mới quay lại để quy trách nhiệm, tức là chỉ giải quyết hậu quả mà không ngăn chặn ngay từ đầu.

"Với loại hình xe khách, hiện không chỉ doanh nghiệp mà cá nhân cũng được kinh doanh vận tải, chỉ có 2-3 xe cũng được kinh doanh, vậy ai sẽ giúp cá nhân đó quản lý, theo dõi về trật tự, an toàn giao thông của các phương tiện này? Tốt nhất là số hóa dữ liệu, định danh điện tử phù hiệu xe để dễ quản lý như việc quản lý định danh biển số, cần cấm các xe không có phù hiệu hoặc phù hiệu hết hiệu lực không được chạy trên đường", ông Nguyễn Công Hùng cho biết.

CSGT Hà Nội kiểm tra camera ghi hình ảnh tài xế. Ảnh: Đình Hiếu

Nói về công ty mình, ông Hùng cho biết, đơn vị đang thí điểm camera nhận diện khuôn mặt để nhận diện đúng tài xế mới được điều khiển phương tiện (thay thế cho việc quẹt thẻ tài xế như hiện hành). Ví dụ, nếu tài xế hút thuốc hoặc nói chuyện quá nhiều gây mất tập trung... hệ thống sẽ cảnh báo gửi về trung tâm điều hành. Toàn bộ việc điều hành hơn 1.000 phương tiện đều dựa vào công nghệ.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT, đã đưa ra câu hỏi: "Cảnh sát có thể sử dụng dữ liệu hành trình để cung cấp thông tin, phòng ngừa và xử lý vi phạm. Liệu chủ doanh nghiệp có đồng ý?".

Trả lời câu hỏi, ông Nguyễn Công Hùng bày tỏ đồng thuận và sẵn sàng cung cấp toàn bộ dữ liệu để lực lượng CSGT quản lý.

Ngoài ra, Cục trưởng Cục CSGT cũng đề xuất sẽ cùng doanh nghiệp quản lý phương tiện vận tải bằng hệ thống dữ liệu đã được số hóa. Bởi, nếu quản lý bằng công nghệ sẽ có được sự thông suốt giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị sở hữu phương tiện, người lái.

Hiến kế quản lý xe hợp đồng

Cũng tại hội nghị, ông Trần Quang Nhương - Giám đốc Hợp tác xã vận tải ô tô Ninh Bình cho biết, xe hợp đồng đón, trả khách như xe tuyến cố định, nhưng không phải xây dựng giá cước, giờ giấc không bị quản lý, trong khi xe tuyến phải đăng ký giờ, đóng góp tiền bến bãi, lộ trình phức tạp, dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh.

Ngoài ra, thực tế các điểm đón, trả khách trên các tuyến đường dân cư đi lại rất ít, dẫn đến tình trạng lái xe vi phạm, ông Nhương đề nghị nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, đảm bảo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.

CSGT Hà Nội kiểm tra đối với phương tiện kinh doanh vận tải. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng liên quan đến vấn đề này, đại diện Công ty TNHH vận tải và du lịch Hải Vân cho biết, hiện nhiều ô tô hoạt động tự phát như xe ghép, xe không có hợp đồng tuyến cố định vẫn đón khách tràn lan. Nghị định 168/2024 đã có hình thức xử phạt song chưa đủ răn đe. Theo đại diện này, cần nâng mức phạt, thậm chí tạm giữ xe để ngăn chặn loại phương tiện này vi phạm. Cục CSGT có thể số hóa xe chở khách để quản lý phương tiện trên môi trường điện tử. Thông qua hệ thống camera giám sát trên các tuyến quốc lộ, cao tốc để phát hiện và xử lý các loại phương tiện vi phạm.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho rằng, phải xây dựng các quy định để bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp vận tải, đưa công nghệ vào để quản lý phương tiện và người lái.

“Quan điểm của CSGT phạt là bất đắc dĩ. Từng xe an toàn, doanh nghiệp an toàn thì xã hội an toàn. Xã hội an toàn chính là trách nhiệm của chúng tôi, là giảm tai nạn giao thông. Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, mong muốn cùng nhau phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ tăng cường áp dụng biện pháp kỹ thuật công nghệ vào công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.