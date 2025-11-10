Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng đã từ trần vào hồi 12h30 ngày 9/11/2025 (ngày 20/9 Âm lịch), hưởng thọ 76 tuổi.

Linh cữu Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia (phía Nam), địa chỉ: số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM; lễ viếng lúc 9h ngày 10/11; lễ truy điệu lúc 6h30 ngày 12/11. Linh cữu sau đó được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Lạc Cảnh, phường Linh Xuân, TPHCM.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: CA

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng sinh năm 1949, quê quán Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh).

Năm 2002, ông Nguyễn Chí Dũng là Đại tá, giữ chức Phó giám đốc Công an TPHCM. Năm 2005, ông là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khóa 8 nhiệm kì 2005-2010, Giám đốc Công an TPHCM.

Tháng 1/2005, ông Dũng được Chủ tịch nước thăng quân hàm Thiếu tướng CAND.

Giai đoạn năm 2010-2014, Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng được lãnh đạo Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2.