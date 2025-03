Sáng 11/3, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương "Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2024" và ra quân triển khai đợt cao điểm của Tuổi trẻ Công an Thủ đô xung kích tham gia bảo đảm an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp, các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế trên địa bàn Thủ đô năm 2025.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội trong buổi lễ. Ảnh: Đức Tuấn

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: Giải thưởng gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu là phần thưởng, sự tôn vinh của Công an TP Hà Nội đối với những tấm gương thanh niên tiêu biểu, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong tập thể và cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực: học tập, lao động, rèn luyện, chiến đấu, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và thể dục thể thao.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao biểu trưng, chứng nhận cho 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2024.

Ban tổ chức đã tuyên dương, trao thưởng cho 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2024.

Vì vậy, các cán bộ, chiến sĩ không được “ngủ quên trên chiến thắng”, thỏa mãn với thành tích đã đạt được, mà phải luôn cố gắng, không ngừng phấn đấu để giành được những thành công lớn hơn nữa, để xứng đáng với danh dự và truyền thống của lực lượng Công an Thủ đô, hết mình để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, 10 gương mặt đoàn viên thanh niên được tuyên dương cũng là những điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng; tận tụy, sáng tạo trong công tác; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; là hạt nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Công an TP.

Ngay sau lễ phát động, Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc đồng loạt ra quân thực hiện các đội hình; 526 Đoàn thanh niên Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn cũng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực, ý nghĩa tại địa phương, đơn vị, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo, xung kích của thế hệ trẻ Công an Thủ đô thời đại mới...