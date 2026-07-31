Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1 giữ chức Tư lệnh Quân khu 1.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh sinh năm 1976, quê ở Ninh Bình. Ông đảm nhiệm cương vị này thay Trung tướng Trương Mạnh Dũng, mới được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Trước đó hồi cuối tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1 giữa Trung tướng Trương Mạnh Dũng và Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh hồi cuối tháng 6. Ảnh: Báo QĐND

Đại tướng Phan Văn Giang nhận định, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị công tác, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, thể hiện được tư duy chiến lược trong chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang.

Quân khu 1 nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, phía Đông và phía Nam giáp Quân khu 3, Thủ đô Hà Nội; phía Bắc giáp Trung Quốc; phía Tây giáp Quân khu 2.

Quân khu có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy quân đội chiến đấu, bảo vệ vùng 4 tỉnh phía Bắc là Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh và Thái Nguyên.