Từ tháng 11/2026, khách hàng tại Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích có thể sử dụng Thiso Rewards để tích điểm, đổi ưu đãi và cập nhật thông tin mua sắm, ẩm thực, giải trí ngay trên điện thoại.

Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích triển khai ứng dụng Thiso Rewards từ tháng 11/2026.

Tích điểm, đổi ưu đãi qua nền tảng số

Từ tháng 11/2026, Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức triển khai ứng dụng Thiso Rewards, mở rộng hệ thống tiện ích chăm sóc khách hàng trên nền tảng số. Ứng dụng hướng đến việc kết nối các hoạt động mua sắm, ẩm thực và giải trí với chương trình tích điểm, đổi quà và tiếp cận ưu đãi.

Thiso Rewards được ra mắt và áp dụng lần đầu tại Thiso Mall Sala từ tháng 12/2024. Sau gần 2 năm, ứng dụng tiếp tục được triển khai tại Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích, tạo thêm lựa chọn tương tác và sử dụng quyền lợi cho khách hàng khi đến trung tâm thương mại.

Sau khi thanh toán, khách hàng có thể quét hóa đơn để tích điểm trên ứng dụng. Điểm thưởng tích lũy được sử dụng để quy đổi thành phiếu ưu đãi mua sắm, quà tặng hoặc quyền lợi tham gia sự kiện, lễ hội được tổ chức tại trung tâm thương mại. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể tra cứu ưu đãi, bản đồ gian hàng và các chương trình khuyến mãi ngay trên điện thoại.

Giao diện ứng dụng Thiso Rewards thân thiện, tích hợp tiện ích tích điểm và các chương trình ưu đãi cho khách hàng

Kết nối hệ sinh thái mua sắm, ẩm thực và giải trí

Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích quy tụ nhiều thương hiệu thuộc các lĩnh vực mua sắm, ẩm thực và giải trí, hướng đến đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Ở lĩnh vực mua sắm, khách hàng có thể lựa chọn hàng hóa thiết yếu tại đại siêu thị Emart Phan Huy Ích, khám phá các sản phẩm gia dụng và phong cách sống tại cửa hàng MUJI có diện tích hơn 2.000m², hoặc tìm kiếm sản phẩm thời trang, phụ kiện và làm đẹp từ các thương hiệu như Levi’s, Skechers, OWNDAYS, Watsons...

Về ẩm thực, Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích có các nhà hàng, thương hiệu đồ uống như Manwah, GoGi House, Kichi-Kichi, Chang Kang Kung, Phúc Long… cùng cụm rạp chiếu phim Galaxy Cinema. Việc tích hợp nhiều loại hình dịch vụ trong cùng một không gian giúp khách hàng thuận tiện mua sắm, ăn uống và vui chơi.

Hệ thống thương hiệu mua sắm, ẩm thực và giải trí tại Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng

Với hệ thống thương hiệu và dịch vụ đa dạng, Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích triển khai ứng dụng Thiso Rewards nhằm kết nối hoạt động mua sắm, sử dụng dịch vụ với các tiện ích chăm sóc khách hàng trên nền tảng số.

Hoàn thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng trên nền tảng số

Bên cạnh việc phát triển không gian mua sắm và hệ thống thương hiệu, Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích đẩy mạnh triển khai các tiện ích số, nổi bật là ứng dụng Thiso Rewards, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong quá trình tham quan, mua sắm và sử dụng dịch vụ.

Đối với các gia đình và nhóm bạn trẻ, việc kết hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí trong cùng một địa điểm mang đến sự thuận tiện trong sinh hoạt, vui chơi hằng ngày. Cùng với đó, các chương trình tích điểm và ưu đãi trên Thiso Rewards góp phần bổ sung quyền lợi, khuyến khích khách hàng tìm hiểu và sử dụng những dịch vụ phù hợp với nhu cầu.

Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiện ích và dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng

Thông qua Thiso Rewards, Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích hướng đến tăng cường kết nối với khách hàng, đồng thời gắn các hoạt động mua sắm, ẩm thực và giải trí với hệ thống quyền lợi trên nền tảng số. Đây cũng là hướng triển khai nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ và gia tăng sự thuận tiện cho khách hàng khi đến trung tâm thương mại tại khu vực phía Tây TP.HCM.

Tố Uyên