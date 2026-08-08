1. Thịt bò để cho kiến bu kín, đốt càng nhiều ăn càng ngon là đặc sản ở đâu Việt Nam?
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Phú Thọ
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Bò tái kiến đốt là đặc sản nức tiếng của vùng đất Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là Phú Thọ).
Sở dĩ món ăn có tên gọi lạ tai như vậy là bởi thịt bò được làm tái bằng cách cho kiến đốt.
Người dân địa phương sẽ sử dụng phần thịt được lấy từ những con bò mới mổ, còn nóng, có độ dẻo, sau đó cắt thành từng tảng to, dày rồi treo lên các cành cây ở gần tổ kiến rừng.
Tiếp đến, người ta sẽ dùng cây chọc cho kiến trong tổ bung ra, bu kín miếng thịt. Thịt càng thơm, nóng hổi, càng kích thích kiến đốt nhiều.
Theo kinh nghiệm của người dân Tam Đảo, nên chọn kiến rừng và chỉ sử dụng các tổ kiến ở trên cây, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh, vừa giúp món ăn có hương vị đặc trưng, hấp dẫn.
Sau khi kiến đốt xong, người ta sẽ mang miếng thịt bò rửa qua lớp nước muối loãng, để ráo rồi đem nướng trên bếp than hồng, tạo thành món ngon kích thích cả thị giác, vị giác lẫn khứu giác.
Ảnh: Nhà hàng Thiên Cầm
2. Đặc sản nào ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ được chế biến từ cá sống muối chua?
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Cá gác bếp
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Cá thính (hay còn gọi là cá ủ thính, cá muối chua) là một trong những món ăn nổi tiếng của huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Vào thời điểm cấy lúa chiêm, nước trong các ao đầm cạn dần, người dân địa phương sẽ đi bắt cá về làm món ăn.
Ban đầu, người ta đem cá ủ thính để kéo dài thời gian bảo quản và sử dụng. Lâu dần, món ăn có phương pháp chế biến độc lạ này trở thành đặc sản mang thương hiệu riêng của vùng chiêm trũng, hút khách thập phương tìm mua.
Món cá thính Lập Thạch từng lọt top 100 món ăn đặc sản Việt Nam (2020 – 2021).
3. Ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ còn có loại cá đặc sản nào nhỏ như lá tre, thịt nhiều dầu?
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Cá mòi
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Đầm Vạc là hồ nước ngọt tự nhiên được hình thành từ phần phình to của sông Cánh, với 23 nhánh chính tỏa rộng khắp khu vực phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là Phú Thọ).
Nơi đây nổi tiếng với một đặc sản “nhỏ mà có võ”, mỗi năm chỉ có một mùa. Đó là tép dầu - loại cá bản địa thân chỉ nhỏ bằng lá tre, màu trong suốt. Vì kích thước khiêm tốn, phần thịt lại béo ngậy, nhiều dầu nên chúng được gọi tên là tép dầu.
Tép dầu Đầm Vạc có đặc điểm xương ít và mềm; khi trưởng thành, tép to bằng ngón tay, thân chắc, bụng đầy trứng. Sau khi chế biến, tép có hương vị thơm, béo, đậm đà, đặc biệt khi kho tương cho vị ngọt bùi, lạ miệng.
Ảnh: Đồng Đức Hiệp
4. Loại rau nào “ngậm sương đêm, uống nước sạch” là đặc sản ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc cũ?
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Rau bí
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Vùng đất Tam Đảo được thiên nhiên ưu đãi cho nền nhiệt thấp, độ ẩm cao cùng đất đai tơi xốp, giàu dinh dưỡng. Đây là điều kiện lý tưởng để rau su su sinh trưởng và phát triển, cho năng suất cao.
Ngoài lượng sương tự nhiên mà rau hấp thụ vào buổi đêm và sáng sớm thì ban ngày, người địa phương còn thường xuyên tưới nước sạch được lấy từ dòng suối đầu nguồn tại Tam Đảo.
Nhờ đó, rau su su nơi đây thường cho ngọn non xanh, giòn và mang vị ngọt đặc trưng mà ít nơi có được.
Ở đây, rau su su được chế biến thành nhiều món như xào tỏi, nhúng lẩu… Trong đó, món su su xào thịt bò từng được công nhận top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2021 – 2022.
5. Món bánh nào ở Vĩnh Phúc cũ, thường xuất hiện trong mâm cỗ, vẻ ngoài giống bánh trôi, bánh chay?
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Bánh ngào
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Bánh hòn là món ăn dân dã mang đậm bản sắc ẩm thực của vùng đất Vĩnh Phúc cũ (nay là tỉnh Phú Thọ), đặc biệt phổ biến tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên (nay là xã Bình Nguyên) và xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương (nay là xã Hội Thịnh).
Không chỉ hiện diện trong bữa ăn hằng ngày, món bánh này còn trở thành đặc sản không thể thiếu trên mâm cỗ vào các dịp lễ Tết, cưới hỏi hay giỗ chạp của người dân địa phương, thể hiện tình cảm và sự chu đáo của gia chủ khi đãi khách.
Thoạt nhìn, bánh hòn khá giống bánh trôi, bánh chay nhưng phần vỏ làm từ bột gạo tẻ thay vì dùng bột nếp. Bánh hơi tròn, to cỡ quả chanh.
Nhân bánh làm từ mỡ hành và thịt băm, mộc nhĩ. Khi ăn, thực khách cảm nhận được độ béo ngậy, vị đậm đà và dậy mùi thơm hấp dẫn.
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