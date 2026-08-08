Chính xác

Bò tái kiến đốt là đặc sản nức tiếng của vùng đất Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là Phú Thọ).

Sở dĩ món ăn có tên gọi lạ tai như vậy là bởi thịt bò được làm tái bằng cách cho kiến đốt.

Người dân địa phương sẽ sử dụng phần thịt được lấy từ những con bò mới mổ, còn nóng, có độ dẻo, sau đó cắt thành từng tảng to, dày rồi treo lên các cành cây ở gần tổ kiến rừng.

Tiếp đến, người ta sẽ dùng cây chọc cho kiến trong tổ bung ra, bu kín miếng thịt. Thịt càng thơm, nóng hổi, càng kích thích kiến đốt nhiều.

Theo kinh nghiệm của người dân Tam Đảo, nên chọn kiến rừng và chỉ sử dụng các tổ kiến ở trên cây, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh, vừa giúp món ăn có hương vị đặc trưng, hấp dẫn.

Sau khi kiến đốt xong, người ta sẽ mang miếng thịt bò rửa qua lớp nước muối loãng, để ráo rồi đem nướng trên bếp than hồng, tạo thành món ngon kích thích cả thị giác, vị giác lẫn khứu giác.

Ảnh: Nhà hàng Thiên Cầm