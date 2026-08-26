Giá trị dinh dưỡng của thịt trâu

TS Phạm Việt Hoàng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) cho biết thịt trâu là thực phẩm giàu dinh dưỡng, được đánh giá cao trong y học hiện đại lẫn Đông y. Nếu lựa chọn và chế biến đúng cách, thịt trâu có thể là một phần của chế độ ăn cân đối.

Theo y học hiện đại, trong khoảng 85g thịt trâu cung cấp khoảng 160 kcal, 26g protein, 5g chất béo, trong đó chất béo bão hòa khoảng 2g và cholesterol khoảng 49mg. So với thịt bò, thịt trâu có giá trị dinh dưỡng khá tương đồng nhưng nổi bật ở hàm lượng sắt và tỷ lệ chất béo thấp hơn.

Thịt trâu còn cung cấp nhiều vi chất như vitamin B1, B2, B6, B12, PP cùng các khoáng chất cần thiết cho cơ thể, góp phần hỗ trợ quá trình chuyển hóa và duy trì sức khỏe.

Theo Đông y, thịt trâu có tính mát, vị ngọt, không độc, có tác dụng bổ tỳ vị, ích khí huyết, mạnh gân cốt. Trong các tài liệu y học cổ truyền, thịt trâu được sử dụng với mục đích bồi bổ cơ thể, hỗ trợ sức khỏe gân cốt và phù hợp với người thể trạng suy nhược.

Thịt trâu là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Tuy nhiên, mọi người không nên hiểu thịt trâu có thể thay thế thuốc. Giá trị của thực phẩm vẫn cần được nhìn nhận trong tổng thể chế độ dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe của từng người.

Thịt trâu đông lạnh thâm màu có phải dấu hiệu kém chất lượng?

Trước những phản ánh về việc thịt trâu đông lạnh có màu thâm, trao đổi với PV VietNamNet, PGS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng chỉ dựa vào màu sắc để kết luận thịt không bảo đảm chất lượng là chưa chính xác.

Theo ông, màu thịt có thể thay đổi trong quá trình bảo quản, đặc biệt với thịt đã làm lạnh hoặc đông lạnh. Khi thịt được cắt ra, các sắc tố trong thịt tiếp xúc với oxy và có thể thay đổi theo thời gian, khiến màu sắc từ đỏ tươi chuyển sang sẫm hơn.

“Thịt mới cắt có thể còn màu đỏ tươi nhưng để lâu màu sẽ sẫm lại. Đây là hiện tượng liên quan đến sự biến đổi của sắc tố trong thịt, không thể chỉ nhìn vào màu thâm mà kết luận thịt hỏng hay không an toàn”, PGS Thịnh giải thích.

Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn cần kiểm tra nguồn gốc, nhãn mác, điều kiện bảo quản và tình trạng thực tế của sản phẩm. Nếu thịt có mùi bất thường, nhớt, bao bì hư hỏng hoặc có dấu hiệu không được bảo quản đúng quy định, không nên sử dụng.

Đặc biệt, người dân cần phân biệt thịt trâu nhập khẩu hợp pháp với loại không rõ nguồn gốc hoặc bị giả mạo nguồn gốc xuất xứ.

Về dinh dưỡng, chuyên gia cho rằng thịt trâu có thể cung cấp protein và nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, người dân nên đa dạng nguồn thực phẩm, lựa chọn sản phẩm an toàn và sử dụng lượng phù hợp trong chế độ ăn cân đối.

Đặc biệt, với các món thịt trâu tái hoặc chưa được nấu chín kỹ, người dân cần thận trọng về nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Thịt cần có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản và chế biến đúng cách. Với sản phẩm không rõ nguồn gốc, bạn không nên ăn tái hoặc sử dụng khi chưa được nấu chín kỹ.

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