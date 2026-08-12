Ngày 12/8, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận một ca bệnh hy hữu. Người bệnh là ông N.N.Q. (55 tuổi, Mỹ Đức, Hà Nội), đang xạ trị ung thư đại trực tràng tại bệnh viện từ tháng 2.

Trong thời gian nghỉ giữa các đợt điều trị, ông Q. ăn thịt chó với mong muốn bồi bổ sức khỏe. Một ngày sau khi ăn, ông bất ngờ chảy máu mắt kéo dài, sau đó đi ngoài ra máu đỏ sẫm.

Người bệnh được điều trị tại bệnh viện địa phương 3 ngày nhưng tình trạng không cải thiện. Khi chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, ông đã mất máu nhiều, rối loạn đông máu nghiêm trọng, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ nhận thấy tình trạng xuất huyết không phù hợp với diễn biến thường gặp ở người bệnh đang xạ trị. Vì vậy, ê-kíp tiếp tục khai thác kỹ bệnh sử và những thực phẩm ông Q. sử dụng trước khi xuất hiện triệu chứng.

Bệnh nhân vào cấp cứu vì ăn thịt chó nhiễm thuốc diệt chuột. Ảnh: BVCC

Qua trao đổi với gia đình, các bác sĩ nghi ngờ phần thịt chó ông Q. ăn có thể bị nhiễm bả chuột. Kết hợp biểu hiện lâm sàng và kết quả xét nghiệm đông máu, người bệnh được xác định ngộ độc thuốc diệt chuột nhóm kháng vitamin K, gây rối loạn quá trình đông máu và xuất huyết kéo dài.

Bác sĩ Lê Thị Tuyến - Đơn nguyên Hồi sức tích cực, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, cho biết điều quan trọng trong trường hợp này không chỉ là cầm máu mà phải xác định chính xác nguyên nhân gây rối loạn đông máu.

“Nếu chỉ truyền máu hoặc sử dụng thuốc cầm máu thông thường mà không điều trị đặc hiệu, người bệnh vẫn có nguy cơ tiếp tục xuất huyết, đe dọa tính mạng”, bác sĩ nói.

Sau khi xác định rõ nguyên nhân, ông Q. được điều trị bằng vitamin K liều cao, kết hợp truyền hồng cầu, huyết tương tươi đông lạnh và các chế phẩm máu nhằm phục hồi khả năng đông máu, bù lượng máu đã mất và ổn định huyết động.

Sau 5 ngày, tình trạng xuất huyết được kiểm soát, các chỉ số đông máu cải thiện rõ rệt. Người bệnh hồi phục ổn định và trở lại xạ trị theo kế hoạch.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; không sử dụng thực phẩm nghi ngờ nhiễm độc hoặc được truyền miệng là có tác dụng “bồi bổ” nhưng chưa được kiểm chứng.

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