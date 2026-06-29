Cổ lợn là vị trí được dùng để lấy máu khi giết mổ nên dễ xuất hiện hiện tượng tụ huyết. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều hạch bạch huyết có chức năng lọc và giữ lại vi khuẩn, ký sinh trùng cùng một số chất tồn dư trong cơ thể động vật.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dược học và Dược lý cho thấy mô tuyến giáp ở cổ lợn có chứa các hormone như thyroxine và triiodothyronine. Các tài liệu chuyên ngành nội tiết học của Mỹ đánh giá. hấp thụ quá nhiều hormone tuyến giáp lợn có thể dẫn đến tình trạng nhiễm độc. Các triệu chứng gồm tim đập nhanh, run tay, đổ mồ hôi nhiều, mất ngủ, bồn chồn và rối loạn nhịp tim trong những trường hợp nghiêm trọng. Những người mắc bệnh tim mạch hoặc có huyết áp không ổn định dễ gặp phản ứng hơn.

Ngay cả khi được hầm hoặc nấu trong thời gian dài, các hoạt chất độc hại trên vẫn có thể tồn tại.

Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều người. Ảnh: Ban Mai

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các cơ sở giết mổ được khuyến nghị loại bỏ hoàn toàn hạch bạch huyết, tuyến giáp trước khi thịt lợn được đưa ra thị trường. Hệ thống kiểm định của Mỹ yêu cầu kiểm tra và loại bỏ các mô, cơ quan không phù hợp trước khi sản phẩm được phép lưu thông. Vì vậy, thịt có dấu kiểm dịch và được bán tại các cơ sở hợp pháp thường không tồn tại những nguy cơ nói trên.

Tuy nhiên, rủi ro vẫn có thể xuất hiện ở các nguồn thịt không rõ xuất xứ. Một số trường hợp thịt cổ chưa được xử lý sạch có thể bị trộn lẫn với các loại thịt khác hoặc được xay thành thịt băm, khiến người tiêu dùng khó nhận biết bằng mắt thường.

Bởi vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên mua thịt xay bán sẵn hoặc loại thịt không rõ nguồn gốc chỉ vì giá rẻ. Thay vào đó, bạn nên lựa chọn thịt tại chợ, siêu thị hoặc các cơ sở kinh doanh uy tín để giảm đáng kể nguy cơ đưa sản phẩm không an toàn lên bàn ăn gia đình.

Cách nhận biết hạch trong thịt cổ lợn:

- Thường là các khối nhỏ hình bầu dục hoặc tròn

- Màu trắng ngà, xám nhạt hoặc hơi vàng

- Chắc hơn mỡ nhưng mềm hơn sụn

- Khi cắt ra, mặt cắt khá đồng nhất, không có thớ cơ như thịt.

Nếu mua thịt cổ, má hoặc đầu lợn, bạn có thể gặp hạch còn sót lại. Khi phát hiện, bạn chỉ cần dùng dao cắt bỏ phần hạch và một ít mô xung quanh trước khi chế biến; không nên cố tình sử dụng hạch làm thực phẩm.