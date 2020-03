03/08/2018

Sáng 2/8, Đội cảnh sát môi trường Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang 1 cơ sở sử dụng nhựa thông để nhổ lông và hàn the để tẩy trắng, bảo quản thịt vịt.