Ngày càng nhiều người tiêu dùng Việt chọn cách nâng cấp xe sang đời cũ thành đời mới, giúp tiết kiệm số tiền không nhỏ nhưng vẫn sở hữu một chiếc xe có thiết kế hiện đại và nhiều tiện nghi không kém các xe “đập hộp”. Trong số các hãng xe, Mercedes-Benz là thương hiệu được “lên đời” nhiều hơn cả.

Chiếc Mercedes-Benz S 500 này là một ví dụ điển hình. Theo anh Nguyễn Văn Hậu - đại diện đơn vị độ xe Nam Anh Racing, chi phí nâng cấp cho chiếc xe này thành đời mới ở mức 400 triệu đồng và hoàn thiện trong vòng 2 tháng.

Được biết, chiếc S 500 đời 2010 này là thế hệ W221 facelift (2009-2011). Giá trị xe khi mua mới hơn 5 tỷ đồng, hiện có giá dao động từ 600-700 triệu đồng trên thị trường xe cũ. Do đó, chủ nhân chiếc xe chọn cách “nâng đời” với ngoại thất của mẫu Mercedes-Maybach S 680. Mẫu S 680 hiện có giá bán chính hãng lên tới hơn 15 tỷ đồng.

Trước khi nâng cấp, ngoại thất xe có thiết kế góc cạnh, gồm nhiều đường gân lớn trên thân xe. Vì vậy, đơn vị độ xe phải gò sườn xe, thay mặt ngoài của cửa và vòm bánh xe để tạo ra mặt phẳng trơn như Maybach S 680. Tương tự, nóc cửa cốp và trụ C đều được gò, tinh chỉnh lại theo kiểu dáng mềm mại như S-Class W223.

Phần đầu xe cho thấy sự thay đổi rõ rệt, mặt ca-lăng mạ crôm cỡ lớn được bo tròn thay cho loại nguyên bản nhỏ hơn. Cản trước gồm 3 hốc gió lớn, tất cả đều mạ crôm giúp tăng sự sang trọng. Cụm đèn ở hốc gió hai bên đã bị loại bỏ. Nắp ca-pô cũng thay mới hoàn toàn để phù hợp hơn với cản trước.

Cụm đèn chiếu sáng kiểu thuôn dài, bên dưới có dải đèn định vị kéo dài, bên trên là đèn pha Bi-xenon được thay sang cụm đèn LED dạng Digital Light bo tròn, giao diện hiện đại hơn. Tuy nhiên, đây không phải loại đèn LED chính hãng.

Tương tự, cụm đèn hậu có hình khối dạng tứ giác bo tròn góc, gồm các dải LED xếp tầng theo phương ngang thay bằng cụm đèn LED mới với giao diện 3 chiều đơn giản, bắt mắt hơn rất nhiều.

Đuôi xe nâng cấp đơn giản hơn do chỉ thay cản sau, tích hợp đèn phản quang và thêm thanh ốp mạ crôm kéo dài sang hai bên.

Một số chi tiết khác cũng được thay mới như cụm gương chiếu hậu, tay nắm cửa dạng ẩn thay cho tay nắm truyền thống,… Trụ C của xe gắn thêm logo đặc trưng của Maybach.

Bộ la-zăng 5 chấu đơn cứng cáp của Mercedes-Benz S 500 nâng cấp lên bộ la-zăng đa chấu kích thước 20 inch của Mercedes-Maybach S-Class W222.

Đáng chú ý, dù nâng cấp toàn bộ ngoại thất, chủ xe lại chọn cách giữ nguyên thiết kế nội thất. Khoang cabin chiếc S 500 mang tông màu nâu chủ đạo, phần lớn các chi tiết bọc da cao cấp, đi kèm một số vị trí ốp gỗ trang trí màu nâu như vô-lăng, cụm điều khiển trung tâm, táp-lô, táp-pi cửa. Trước đó, chủ xe đã thay màn hình nguyên bản bằng màn hình giải trí android.

Do đã trải qua 15 năm sử dụng, một số chi tiết đã xuất hiện dấu hiệu “lão hóa” như ghế ngồi có các vết nhăn, ốp trên cửa tróc sơn,… Một số trang bị khác của xe gồm camera lùi, cửa hít, hệ thống treo khí nén, hệ thống âm thanh vòm Harman Kardon Logic 7,…

Bên dưới nắp ca-pô chiếc Mercedes-Benz S 500 đời 2010 là động cơ V8 hút khí tự nhiên, dung tích 5.5 lít, cho ra công suất tối đa 388 mã lực và mô-men xoắn 530 Nm, đi kèm hộp số tự động 7 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau. Nhờ đó, xe có thể bứt tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây và đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 250 km/h.

Theo công bố của hãng xe Đức, mức tiêu hao nhiên liệu chiếc xe sang này khoảng 16,5 lít/100 km đường đô thị, 9 lít/100 km đường cao tốc và 11,2 lít/100 km đường hỗn hợp. Thực tế, con số này sẽ tăng nhẹ với điều kiện đường sá nước ta và đời xe đã sâu.

