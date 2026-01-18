Hầu hết các trường đều chấp nhận IELTS từ 5.0, riêng Đại học Kinh tế Quốc dân quy đổi từ 5.5 IELTS. Mức điểm quy đổi phổ biến đối với 5.0 là 7 điểm.

Cụ thể, Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cho phép thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ có thể quy đổi sang điểm môn Ngoại ngữ khi xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc được cộng điểm thưởng khi xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá tư duy theo quy định.

Trong đó, thí sinh có IELTS 5.0 sẽ được quy đổi thành 8,5 điểm; 5.5 quy đổi thành 9 điểm; 6.0 quy đổi thành 9,5 điểm và từ IELTS 6.5 trở lên được quy đổi thành 10 điểm.

Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay cũng cho phép thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy HSA/APT/TSA. Ngoài ra, thí sinh cũng có thể xét kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán và một môn khác ngoài Tiếng Anh thuộc tổ hợp xét tuyển của đại học (Ngữ văn, Vật lý hoặc Hóa học).

Theo quy định của trường, chứng chỉ IELTS 5.5 được quy đổi tương đương 8 điểm. Đạt từ 7.5 trở lên, thí sinh được quy đổi thành 10.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng cho phép thí sinh quy đổi chứng chỉ tiếng Anh thay thế điểm môn Tiếng Anh trong xét tuyển. Trường sẽ quy đổi điểm cho các thí sinh có IELTS từ 5.0 trở lên. Trong đó, mức 5.0 sẽ được quy đổi thành 7. Trường chỉ tính điểm 10 cho thí sinh có IELTS từ 8.0 trở lên.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến cho phép thí sinh quy đổi điểm IELTS để thay thế môn tiếng Anh trong phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc quy đổi để xét tuyển kết hợp. Trường quy đổi IELTS từ 5.0 trở lên, trong đó đạt 5.0 IELTS được tính 7 điểm. Từ 7.0 IELTS trở lên, thí sinh sẽ được tính 10 điểm.

Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho phép thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế quy đổi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội thay cho môn Tiếng Anh kết hợp với điểm của 2 môn còn lại trong tổ hợp để xét tuyển.

Mức quy đổi điểm IELTS của các trường đại học năm 2026 như sau:

Trường Mức quy đổi điểm IELTS 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 Đại học Bách khoa Hà Nội 8,5 9 9,5 10 10 10 10 10 10 Đại học Kinh tế Quốc dân - 8 8,5 9 9,5 10 10 10 10 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 7 8 9 9,5 10 10 10 10 10 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10 10 Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Trường Đại học Mở TPHCM 7 8 9 10 10 10 10 10 10 Trường Đại học Giao thông Vận tải dự kiến bỏ quy đổi điểm IELTS thành điểm môn Tiếng Anh trong các tổ hợp có môn này. Nhà trường chỉ cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên. Mức cộng cụ thể hiện chưa được công bố.

Học viện Ngân hàng dự kiến cũng không quy đổi IELTS thành điểm môn thi tiếng Anh mà sẽ cộng điểm khuyến khích với mức cộng tối đa 3 điểm. Điểm xét tuyển sau cộng khuyến khích và ưu tiên không vượt quá 30 điểm.

Ngoài quy đổi điểm IELTS, hiện chưa có trường nào công bố sẽ xét tuyển độc lập theo loại chứng chỉ này. Hầu hết, các trường sẽ xét tuyển kết hợp với một tiêu chí khác.