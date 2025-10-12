Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, trong khoảng thời gian từ 13-15/10, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Đông Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa, trời chuyển nhiều mây.

Các chuyên gia nhận định, lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến dưới 50mm, nên khả năng xảy ra lũ trên các hệ thống sông là rất thấp.

Không khí lạnh sắp tràn về khiến miền Bắc chuyển mưa mát. Ảnh minh họa: Bảo Kiến

Tuy nhiên, trong thời gian này vẫn có thể xuất hiện mưa rào và giông cục bộ, với cường độ mưa lớn 30-50mm/h, gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cục bộ ở một số khu vực vùng núi.

Cơ quan khí tượng sẽ liên tục theo dõi, cập nhật trong các bản tin dự báo ngắn hạn và cực ngắn (trước 1-3 giờ) để kịp thời cảnh báo cho người dân và chính quyền địa phương nếu có diễn biến bất thường.

Dưới đây là dự báo xu thế thời tiết các khu vực trên cả nước trong 10 ngày tới (12-22/10/2025):

Từ đêm 12-14/10

Khu vực Tây Bắc Bộ: có mưa rào và giông vài nơi; từ 14/10 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa rào và giông vài nơi; từ chiều và đêm 13/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm còn cao nhất 28 độ, trời mưa mát. Nguồn: NCHMF

Từ đêm 14-21/10

Phía Tây Bắc Bộ: từ đêm 14-16/10 và khoảng ngày 19-20/10 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Phía Đông Bắc Bộ: từ đêm 14 đến hết đêm 15/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khoảng ngày 19-20/10 có khả năng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Bắc từ đêm 14-16/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ khoảng ngày 19-21/10 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Các khu vực khác: chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, các khu vực trên trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.