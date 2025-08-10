Theo Chỉ số tai nạn 2025 mới được AAMI Insurance công bố dựa trên nghiên cứu dữ liệu về hành vi của người lái xe, buổi chiều thứ Sáu là khoảng thời gian tồi tệ nhất, ghi nhận số lượng yêu cầu bồi thường va chạm cao nhất trong tuần.

Chiều thứ Sáu là thời điểm các vụ va chạm giao thông tăng đột biến. Ảnh: suncorp

Kết quả này được rút ra từ việc phân tích hơn 480.000 hồ sơ yêu cầu bồi thường tại Úc, đồng thời cho thấy buổi chiều nói chung là thời điểm kém an toàn nhất trong ngày.

Bà Mary Kennedy, Giám đốc phòng ngừa va chạm ô tô của AAMI cho biết nguyên nhân không hẳn đến từ mật độ giao thông, vì các ngày khác trong tuần cũng có thể đông đúc tương tự.

“Chiều thứ Sáu, nhiều người bắt đầu bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, chuyển trạng thái từ công việc sang thư giãn. Họ có thể mệt mỏi, phân tâm hoặc đang nghĩ về kế hoạch sắp tới, khiến khả năng tập trung giảm sút,” bà nói.

Thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm cũng là những ngày có tỷ lệ va chạm giao thông cao tiếp theo. Kennedy nhấn mạnh, sự mất tập trung từ việc vội vàng cho đến không kịp nhận ra mối nguy hiểm đóng vai trò lớn trong các vụ tai nạn hoàn toàn có thể tránh được.

Báo cáo cũng chỉ ra, nhóm tài xế 35-44 tuổi và từ 65 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ vi phạm cao nhất (16%), theo sau là nhóm 25-34 tuổi và 45-54 tuổi (14%). Ngoài ra, cứ 5 tài xế thì lại có 1 người tắt ít nhất một tính năng an toàn của xe, như hỗ trợ giữ làn đường hoặc kiểm soát hành trình thích ứng.

“Bất kể là ngày nào, tai nạn có thể xảy ra với bất kỳ ai. Hãy tập trung vào việc lái xe, tuân thủ giới hạn tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đưa bản thân cùng mọi người đến nơi an toàn,” Kennedy khuyến cáo.

(Theo SunCorp)

