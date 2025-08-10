Xe xăng lai điện (hybrid) tại Việt Nam đã và đang khẳng định được sự ưu việt khi kết hợp động cơ xăng truyền thống với mô-tơ điện, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải.

Trong vài năm qua, nhiều mẫu hybrid như Toyota Corolla Cross, Yaris Cross, Innova Cross, Camry; Honda CR-V, Suzuki Ertiga Hybrid, XL7 Hybrid... đã được khách hàng Việt đón nhận tích cực.

Xu hướng này dự báo sẽ bùng nổ hơn khi hàng loạt mẫu hybrid mới từ Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Trung Quốc vừa được giới thiệu hoặc làm mới ở nhiều thị trường lân cận và "lên lịch" về Việt Nam trong một vài tháng tới.

Dưới đây là một số mẫu xe hybrid có thể được ra mắt khách Việt trong thời gian tới:

Lexus LX 700h

Thương hiệu xe sang Nhật Bản Lexus vừa giới thiệu LX 700h tại triển lãm ô tô quốc tế Indonesia (GIIAS) 2025 vào cuối tháng 7 vừa qua. Đây là lần đầu tiên LX 700h ra mắt thị trường Đông Nam Á và mẫu SUV này có thể được đưa về Việt Nam vào cuối năm nay.

Tại GIIAS 2025, Lexus trưng bày hai phiên bản của LX 700h là 4 chỗ và 7 chỗ. Giá bán lần lượt của LX 700h bản 7 chỗ là 206.800 USD (gần 5,3 tỷ đồng) và bản 4 chỗ 239.500 USD (hơn 6,1 tỷ đồng).

Lexus LX 700h có bản 7 chỗ và 4 chỗ ngồi. Ảnh: Paultan

LX 700h trang bị hệ truyền động hybrid, gồm máy xăng V6 3.5L kết hợp với mô tơ điện, cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm. Sức mạnh truyền đến cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp. Dù có trọng lượng tới 2,84 tấn nhưng khả năng tăng tốc của LX 700h từ 0-100 km/h chỉ trong 6,5 giây.

LX 700h là bản nâng cấp với những cải tiến một số bộ phận như tản nhiệt, bảng đồng hồ, cabin,... Ở khoang lái, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch có thể tùy chỉnh, hệ thống chuyển số điện tử Electro-Shiftmatic mới (lần đầu xuất hiện trên một xe Lexus dẫn động 4 bánh off-road), ghế trước mới và sạc không dây công suất lớn hơn.

Bản tiêu chuẩn LX 700h 7 chỗ trang bị tiêu chuẩn với vành 22 inch, vô-lăng bọc da và trang trí thêm gỗ, tích hợp lẫy chuyển số. Màn hình kính lái HUD, 25 loa Mark Levinson, bảng điều khiển điều hòa cảm ứng 7 inch, gương hậu kỹ thuật số, điều hòa tự động 4 vùng, cửa sổ trời.

Trong khi đó, bản 4 chỗ với hàng ghế thứ hai thiết kế độc lập, phong cách thương gia, tích hợp chức năng mát-xa, ghế sau ghế phụ có "chế độ boss" - giúp tối đa hóa không gian. Gói ADAS với các tính năng như hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo và phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ đỗ xe tự động, camera 360...

Hyundai Palisade Hybrid

Cũng vừa xuất hiện và ra mắt thị trường Đông Nam Á tại GIIAS 2025 vừa qua, mẫu SUV cỡ E của Hyundai gây ấn tượng với hệ truyền động hybrid Smartstream 2.5 T-GDi Hybrid, gồm máy xăng 2.5L tăng áp kết hợp với hai mô tơ điện cho tổng công suất 329 mã lực, mô-men xoắn 460 Nm.

Hyundai Palisade Hybrid sử dụng hộp số tự động 6 cấp, tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu. "Nuôi" mô tơ điện là gói pin lithium-ion 1,65 kWh. Nhờ vậy, mức tiêu thụ của Palisade Hybrid chỉ vào khoảng 6,45 lít/100km.

Palisade Hybrid 2025 tăng kích thước so với chiều dài tổng thể 5.065 mm. Ảnh: Hyundai Motors

Ngoại hình Palisade Hybrid thế hệ mới vuông vức và góc cạnh. Mặt ca-lăng nổi bật với đèn cụm đèn LED ban ngày với 5 dải LED xếp chồng mỗi bên và ôm trọn lưới tản nhiệt. Đèn hậu cũng tuân theo thiết kế này.

Nội thất của Palisade có thiết kế mềm mại với khu vực táp-lô, tấm ốp cửa và bảng điều khiển trung tâm đều có đường bo tròn. Giống như nhiều sản phẩm khác của Hyundai, màn hình kép 12,3 inch gồm hệ thống thông tin giải trí và cụm đồng hồ, với Android Auto và Apple CarPlay kết nối không dây tiêu chuẩn.

Hãng xe Hàn Quốc trang bị cho Palisade Hybrid hệ thống hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng, như đèn pha thích ứng tự động, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn...

Hyundai Santa Fe Hybrid

Hyundai Santa Fe Hybrid thế hệ mới vừa ra mắt thị trường Thái Lan, cho thấy tín hiệu xe có thể về Việt Nam trong một vài tháng tới. Đây được cho là tin vui với người Việt, khi bản máy dầu bị loại bỏ khiến nhiều người tiếc nuối. Do đó, bản hybrid tiết kiệm xăng, thân thiện với môi trường được cho là sẽ lấy lại doanh số cho mẫu xe của Hyundai.

Hyundai Santa Fe Hybrid tại Thái Lan có giá bán quy đổi hơn 1,3 tỷ đồng. Ảnh: Hyundai Motors

Tại Thái Lan, Hyundai Santa Fe Hybrid được phân phối với hai phiên bản, gồm Exclusive có giá 1,699 triệu baht (khoảng 1,373 tỷ đồng) và Prestige giá 1,859 triệu baht (khoảng 1,502 tỷ đồng). Giá bán này đắt hơn đáng kể đối với các phiên bản thuần xăng hiện nay.

Các phiên bản sử dụng động cơ hybrid của Hyundai Santa Fe được trang bị động cơ xăng 1.6L tăng áp Smartstream T-GDI kết hợp với mô tơ điện, cho tổng công suất đạt 232 mã lực và mô men xoắn 264Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Duy trì mô tơ điện của Hyundai Santa Fe Hybrid là bộ pin lithium-ion dung lượng 1,49kWh được tích hợp dưới sàn xe. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ là 5,1 lít/100km đường hỗn hợp.

Omoda C7 PHEV

Sau thời gian giới thiệu tại các thị trường quốc tế, đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa xác nhận sẽ ra mắt tại Việt Nam mẫu crossover cỡ C Omoda C7 trong khoảng Quý 3/2025. Như vậy, với sự góp mặt của Omoda C7, Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ có 3 mẫu xe gầm cao tại thị trường trong nước, sau Omoda C5 (B-SUV), Jaecoo J7 (C-SUV).

Omoda C7 là mẫu xe thứ 3 của Omoda & Jaecoo Việt Nam trên thị trường. Ảnh: OJV

C7 có thiết kế ngoại thất khá hiện đại với điểm nhấn là lưới tản nhiệt hình chữ X, đi kèm đèn chiếu sáng LED của Omoda. Dù cùng nằm trong phân khúc SUV/crossover cỡ C như người anh em Jaecoo J7 nhưng Omoda C7 có kích thước lớn hơn một chút. Trong khi J7 có ngoại hình vuông vức, nam tính thì C7 lại có thiết kế mềm mại, hiện đại hơn.

Hãng xe đến từ Trung Quốc cho biết, mẫu xe này dự kiến có hai phiên bản động cơ xăng tăng áp và plug-in hybrid cắm sạc ngoài.

Bản plug-in hybrid (PHEV) được trang bị thêm động cơ điện có tổng công suất 255 kW (tương đương 346 mã lực), khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 9 giây, hệ truyền động có hiệu suất cơ học 98%. Bộ pin 18,4 kWh, cho khả năng chạy thuần điện 95km.

Bản thuần xăng được trang bị khối dung tích 1.6L tăng áp TGDI đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Ở phiên bản này, nội thất có màn hình trung tâm 15,6 inch, 8 loa, chức năng điều khiển giọng nói, sạc không dây 50W, đèn viền nội thất.

(Tổng hợp)

