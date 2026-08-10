Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đạt (SN 1997, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) cùng 20 người về tội “Lừa dối khách hàng”, theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Đạt quen P.N.A. (SN 1997, trú xã Ba Vì, TP Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH Dược liệu N.A.

P.N.A. được xác định tự xây dựng công thức, đặt tên và tổ chức sản xuất sản phẩm “Xương khớp bà Sáu” cùng một số sản phẩm khác.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt. Ảnh: Công an Phú Thọ

P.N.A. giới thiệu với Đạt rằng các sản phẩm đủ điều kiện pháp lý. Hai bên thỏa thuận giá mua là 23.000 đồng/sản phẩm, sau đó Đạt tổ chức quảng cáo và bán hàng trên mạng xã hội với giá 199.000 đồng/sản phẩm.

Hình ảnh sản phẩm Xương khớp bà Sáu. Ảnh: Công an Phú Thọ

Để thu hút khách hàng, các đối tượng sử dụng hình ảnh, video của người nổi tiếng đã qua chỉnh sửa, cắt ghép. Nội dung quảng cáo đưa thông tin phóng đại, sai lệch về công dụng và chất lượng sản phẩm.

Đạt tuyển hơn 20 người, chia thành các nhóm marketing, bán hàng, vận đơn, đóng hàng và chuyển đơn. Từ tháng 5 - 7/2026, đường dây này bán thành công 5.429 đơn hàng, tổng giá trị hơn 2,67 tỷ đồng.

21 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngày 31/7, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của một số người liên quan. Qua đó, lực lượng công an thu giữ 26 máy tính, laptop; 23 điện thoại; 3.200 nhãn dán, vỏ bao bì và 342 hộp sản phẩm “Xương khớp bà Sáu”, “An Mạch Đan” cùng nhiều nguyên liệu, tài liệu.

Cơ quan điều tra cũng tạm giữ hơn 1,77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng. Đến ngày 7/8, Nguyễn Tiến Đạt cùng 20 đối tượng bị khởi tố.

Riêng P.N.A., Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục làm rõ dấu hiệu “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm” và các hành vi liên quan để xử lý theo quy định.