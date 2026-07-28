Ngày 28/7, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 6 bị can gồm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh để điều tra về các tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo C05, vụ án được phát hiện qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng sử dụng ứng dụng WeChat và Viber để liên lạc, trao đổi, giao dịch; cấu kết chặt chẽ thành đường dây hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố.

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: C05

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tùng được xác định là chủ hàng, giữ vai trò cầm đầu đường dây; Nguyễn Thị Oanh phụ trách khâu "bao biên". Giúp sức cho Oanh là nhóm đối tượng đảm nhận các công việc lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng và kế toán. Đáng chú ý, một số thành viên trong đường dây còn móc nối với cán bộ thuộc lực lượng chức năng để được bảo kê, bao che cho hoạt động phạm tội.

C05 đã chủ trì xác lập chuyên án, phối hợp Công an TP Hải Phòng và các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ các đối tượng, triệt xóa toàn bộ đường dây, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia phá án và người dân.

Tang vật thu giữ gồm 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, 2,7 tỷ đồng tiền mặt cùng khoảng 30 tấn hàng hóa, trị giá ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: C05

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2025 đến khi bị triệt phá, đường dây đã thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới khoảng 4.410 tấn cua cà ra và nầm lợn, với tổng trị giá ước tính khoảng 400 tỷ đồng.

Theo C05, đơn vị đã phối hợp với Công an TP Hải Phòng chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ, đồng thời kịp thời thu giữ, bảo toàn dữ liệu điện tử phục vụ điều tra. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các đầu mối tiêu thụ hàng hóa, hành vi trốn thuế và các vi phạm pháp luật có liên quan.