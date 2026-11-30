Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi được bổ nhiệm có thể được xem xét chi trả trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, tùy quy chế và thỏa ước lao động tập thể.

Ông N.V.B. làm việc tại các cơ quan nhà nước từ tháng 3/1987. Tháng 8/2011, ông giữ chức phó giám đốc Sở Tài chính. Đến tháng 3/2019, ông được UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm làm giám đốc công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Dự kiến từ ngày 1/1/2027, ông sẽ nghỉ hưởng chế độ hưu trí. Ông muốn biết thời gian công tác trước khi được bổ nhiệm làm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa nhận trợ cấp một lần, có được tính để chi trả trợ cấp khi nghỉ hưu hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn khoản 2 Điều 37 Nghị định số 181/2026 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo quy định, trường hợp người quản lý doanh nghiệp nhà nước trước khi làm việc tại doanh nghiệp đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và chưa nhận trợ cấp một lần thì doanh nghiệp căn cứ vào quy chế và thỏa ước lao động tập thể để quyết định việc chi trả trợ cấp đối với thời gian đó.

Như vậy, việc chi trả trợ cấp một lần cho thời gian công tác trước khi được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp không được quy định theo cơ chế tự động. Doanh nghiệp sẽ căn cứ quy chế và thỏa ước lao động tập thể để xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ đề nghị ông liên hệ công ty để được hướng dẫn và xem xét giải quyết theo thẩm quyền.