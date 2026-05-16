Theo phản ánh của ông N.T.V., ông có 15 năm 4 tháng làm công chức, hưởng lương bậc 5 hệ số 3,66 trước khi nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 178/2024 về sắp xếp tổ chức bộ máy.

Hiện nay, ông làm việc theo hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh theo Nghị định 111/2022 của Chính phủ. Tiền lương được thỏa thuận trả theo hình thức hệ số lương của bảng lương công chức, viên chức.

Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Ông V. băn khoăn liệu trường hợp của ông có thể áp dụng Thông tư 05/2024 của Bộ Nội vụ để xếp lương hay không. Ngoài ra, ông có quá trình công tác 15 năm 4 tháng có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước đây có được xem là kinh nghiệm công tác để tham gia xét tuyển công chức, viên chức hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, Thông tư 05/2024 quy định việc xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức. Tuy nhiên, thông tư này không quy định việc xếp lương đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022.

Đối với trường hợp đã nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025, Bộ Nội vụ nêu rõ người lao động chỉ có thể tham gia thi tuyển công chức, viên chức. Thời gian trước đó không được cộng dồn vào thời gian công tác mới để xếp lương.

Như vậy, thời gian 15 năm 4 tháng công tác trước khi nghỉ việc do sắp xếp bộ máy sẽ không được bảo lưu để tính xếp lương khi trúng tuyển trở lại vào khu vực công.

Bộ Nội vụ đề nghị trường hợp còn vướng mắc, người lao động liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Theo đánh giá của một chuyên gia trong lĩnh vực lao động, tiền lương, quy định trên nhằm bảo đảm nguyên tắc công bằng trong tuyển dụng công chức, viên chức sau khi tinh gọn bộ máy.

Người đã nghỉ việc theo chính sách tinh giản đã được hưởng các chế độ hỗ trợ khi thôi việc nên khi quay trở lại khu vực công phải tham gia tuyển dụng như trường hợp mới.

Tuy nhiên, thực tế cũng đặt ra bài toán sử dụng nguồn nhân lực có kinh nghiệm, bởi nhiều người đã có hàng chục năm công tác, am hiểu chuyên môn và hệ thống quản lý nhà nước. Nếu toàn bộ thời gian công tác trước đây không được xem xét trong quá trình xếp lương sẽ phần nào ảnh hưởng đến động lực quay trở lại khu vực công.

Chuyên gia cũng cho rằng, cơ quan quản lý có thể nghiên cứu cơ chế đánh giá kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tuyển dụng hoặc bố trí công việc, nhất là với các vị trí cần chuyên môn sâu, nhằm tránh lãng phí nguồn nhân lực chất lượng đã qua đào tạo và thực tiễn công tác lâu năm.