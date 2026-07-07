Nghiên cứu "Thực trạng dịch vụ đăng ký năm 2026" do kênh công nghệ CNET thực hiện cho thấy chi tiêu cho các dịch vụ định kỳ (subscription) của người dân Mỹ đang tăng mạnh, nhưng số tiền lãng phí cũng lớn hơn trước.

Lãng phí ngày càng tăng

Số tiền lãng phí cho các dịch vụ không dùng đến đã tăng từ 17 USD/tháng (204 USD/năm) vào năm 2025 lên 21 USD/tháng (252 USD/năm) trong năm nay.

Trong đó, thế hệ Millennials (8x, đầu 9x) và Gen Z (cuối 9x, 2k) là những nhóm lãng phí nhất, với số tiền bỏ phí lần lượt là 29 USD và 27 USD mỗi tháng.

Trung bình, một người trưởng thành tại Mỹ chi 111 USD/tháng (tương đương 1.332 USD/năm) cho các dịch vụ trả phí, tăng 23% so với mức 90 USD/tháng của năm ngoái.

Các gói đăng ký dịch vụ (subscription) ngày càng đắt. Ảnh: Cnet

Khác với truyền hình cáp ngày trước, hầu hết các dịch vụ hiện nay không ràng buộc hợp đồng và cho phép hủy bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, người dùng rất dễ quên hủy sau khi hết thời gian dùng thử miễn phí.

Việc hủy bỏ cũng gặp khó khăn hơn sau khi tòa án phúc thẩm Mỹ chặn quy định "click-to-cancel" (hủy đăng ký bằng một cú nhấp chuột) của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC). Thủ tục rườm rà khiến nhiều người ngại hủy và chấp nhận mất tiền oan.

Để kiểm soát chi phí, các chuyên gia khuyến nghị người dùng kiểm tra sao kê ngân hàng, rà soát lại hóa đơn thẻ tín dụng hàng tháng hoặc sử dụng tính năng quản lý dịch vụ định kỳ tích hợp sẵn trên ứng dụng ngân hàng.

Đồng thời, theo dõi và hủy các gói dịch vụ trực tiếp qua mục quản lý tài khoản của Apple App Store hoặc Google Play.

Dịch vụ tăng giá, bủa vây người dùng

Chi phí dịch vụ định kỳ tăng vọt là nguyên nhân chính khiến ví tiền của người tiêu dùng thâm hụt. Giai đoạn 2024-2026, giá các dịch vụ đồng loạt leo thang.

Ví dụ, gói Netflix tiêu chuẩn có quảng cáo tăng từ 7 USD lên 9 USD/tháng; gói cao cấp (Premium) tăng tới 4 USD, từ 23 USD lên 27 USD/tháng.

Không chỉ tăng giá, mô hình thu phí định kỳ đang bủa vây mọi lĩnh vực khi các tập đoàn công nghệ đưa nhiều tính năng vào sau bức tường thu phí (paywall).

Meta ra mắt gói One Plus (từ 4 USD/tháng) để mở khóa các tính năng Meta AI nâng cao. Tesla cũng chuyển tính năng tự lái hoàn toàn từ trả phí một lần sang thuê bao 99 USD/tháng.

Để đối phó với xu hướng này, nhiều người Mỹ đang quay lại với các hình thức giải trí truyền thống như mua đĩa than, đĩa CD, hoặc đặt lời nhắc hủy gói dùng thử trước khi bị tính phí.

Truyền hình trực tuyến vẫn dẫn đầu

Xem phim và video trực tuyến (streaming) vẫn là loại hình dịch vụ phổ biến nhất khi có tới 61% người được hỏi cho biết đang trả tiền cho các nền tảng như Hulu, Netflix hay Amazon Prime Video.

Để tiết kiệm chi phí xem phim, nghe nhạc mà không cần từ bỏ thói quen giải trí, người dùng có thể áp dụng các mẹo sau:

Tận dụng nền tảng miễn phí: Sử dụng các dịch vụ xem phim miễn phí có quảng cáo như Tubi, Roku Channel, Pluto TV, hoặc dùng bản miễn phí của Spotify, YouTube Music.

Xoay vòng đăng ký: Chỉ đăng ký dịch vụ trong vài tháng khi có phim bộ yêu thích ra mắt, sau đó hủy và chuyển sang nền tảng khác.

Mua gói rút gọn hoặc combo: Chọn các gói truyền hình trực tiếp tinh giản (như các gói của YouTube TV, Philo, Sling) hoặc tìm kiếm các chương trình giảm giá dành cho học sinh, sinh viên.

Khảo sát do CNET phối hợp cùng YouGov thực hiện trực tuyến từ ngày 29/4 đến 1/5/2026, trên mẫu toàn diện gồm 2.522 người trưởng thành tại Mỹ, trong đó có 2.074 người đang hoặc đã trả phí dịch vụ định kỳ trong năm qua.

(Theo Cnet)